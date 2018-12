Fyns Amts Avis mener: Opråb fra virkeligheden

De må have nogle helt særlige ruder i vinduerne derovre på Christiansborg og i de ministerielle bygninger i det pulserende København.

Sådan nogle med en så stor tykkelse, at de effektivt holder al lyd ude, og med et særligt filter, som giver et særligt rosenrødt skær.

Anden forklaring er næsten ikke mulig på de kaotiske tilstande, som omgærer voksenuddannelsesområdet for tiden.

VUC på Langeland står foran en lukning. Det krævede ikke en videregående økonomisk uddannelse at træffe den beslutning, da realiteterne bankede på i forbindelse med budgetlægningen for 2019.

Ledelsen i HF & VUC Fyn var tvunget til at handle. Et underskud i år på seks millioner kroner og udsigten til et lignende underskud næste år er ikke et grundlag at drive særlig meget på.

Det pinagtige er, at Folketinget faktisk havde forudset problemet. Der var blevet afsat en pulje på 60 millioner kroner til trængte voksenuddannelser i yderområderne, og så klappede politikerne i hænderne og overlod resten af arbejdet til embedsværket.

Og så gik der ellers bureaukrati i den.

Den fynske VUC-ledelse har gentagne gange spurgt Undervisningsministeriet, hvordan man kunne få del i puljen, uden at man i ministeriet på nogen måde har lugtet lunten.

"De konkrete kriterier for udmøntning af puljen er endnu ikke fastlagt", har svaret lydt. Senest da Fyns Amts Avis spurgte ind til puljen forleden.

Man må spørge sig selv, hvad man i ministeriet egentlig opfatter puljen som: Et beskæftigelsesprojekt for djøf'erne, et hold kæft-bolsje til udkanten eller et oprigtigt forsøg på at løse et alvorligt problem herude i den del af Danmark, hvor der ikke er den store forskel på virkeligheden på den ene eller anden side af ruderne.

Vores virkelighed er, at endnu en af vores uddannelsesinstitutioner lukker. Det er vi alt for vant til.

Det var regeringen, som lagde fundamentet for miseren, da den præsenterede udspillet "Tro på dig selv - det gør vi".

Regeringen skrev blandt andet:

"Den geografiske nærhed til skoler og uddannelsestilbud kan betyde meget for sammenhængskraften og bosætningen i yderområderne og på øerne, mens afstand og manglende tilgængelighed kan være en barriere for, at flere unge i yderområderne og på øerne tager en uddannelse."

Det er kloge ord. Måske man skulle forsøge at leve op til dem.