Fyns Amts Avis mener: Nu skal skårene klinkes efter skoledebat

Alt efter temperament kan man mene, at sagaen om Stokkebækskolen endte med det forventede resultat, den mindst ringe løsning, det bedst mulige kompromis eller bare noget skidt.

Som vi tidligere har slået fast på denne plads, så har det rent politisk ikke været noget kønt forløb, og den slags ender ofte i noget, som ingen rigtigt er glade for.

Sådan er det også nogle gange at lave politik. Hvis det blot var et spørgsmål om at gøre alle tilfredse, så kunne vi lige så godt sætte vinderen af konkurrencen som årets bedstemor til at styre biksen oppe på rådhuset.

Splid må dog aldrig blive målet i sig selv, og det stod smerteligt hurtigt klart, at det i hvert fald blev en del af resultatet af processen i forbindelse med Stokkebækskolens fremtid.

Der er en mere eller mindre udbredt frygt for, at løsningen med at bevare tre matrikler kun er en midlertidig løsning, og spørger man forældre og borgere i Gudme og Hesselager, så er der dem, der vil mene, at en mere fremtidssikker løsning havde været at lukke skoleafdelingen i Gudbjerg. Samme afdeling, som andre forældre og borgere i Gudbjerg har kæmpet med næb, kløer og fakkeltog for at bevare.

Det er toner, som er i udpræget disharmoni med det projekt, som landsbyklyngen Gudmekongens Land har sat sig i spidsen for: Nemlig at samle de tre landsbyer i en form for fællesskab, hvor området i højere grad skal betragtes som et hele, hvor det er lige så naturligt for borgerne i Hesselager at dyrke yoga i Gudbjerg, som det er for borgerne i Gudme at kaste petanquekuglerne i Hesselager.

Det er et prisværdigt projekt. Det er i hvert fald umiddelbart svært at se en anden løsning på udfordringen med at skabe vækst og udvikling i den nordøstlige del af Svendborg Kommune.

Før borgerne og projektmagerne når frem til at sætte knivene og gaflerne i de kameler, der skal sluges i den forbindelse, så skal der dog nok slikkes nogle sår og klinkes nogle skår oven på skoledebatten.

Lad dette være en opfordring til at få det klaret så hurtigt som muligt. Og lad det være et eksempel på, at det nok er utopisk at forestille sig, at det til alle tider vil kunne lykkes at skabe enighed om alt mellem borgerne i Gudme, Gudbjerg, Hesselager og midt imellem.

Der skal være plads til både drabelige debatter og indignerede indlæg, men på et tidspunkt skal man være klar til at lukke debatten og udadtil udvise enighed om den beslutning, man nu er blevet enige om.

Ellers kan man lige så godt lægge projektet Gudmekongens Land i graven med det samme.