Fyns Amts Avis mener: Medierne er ikke folkets fjende

Den ryddede ikke forsiderne.

Men det var ikke desto mindre en opsigtsvækkende nyhed om endnu et politisk angreb på den frie presse, Berlingske bragte forleden.

Avisen kunne fortælle om et nyhedsbrev, hvor Socialdemokratiets partisekretær Jan Juul Christensen advarede partiets medlemmer mod de danske medier.

En advarsel, partisekretæren formulerede som en opfordring til at undgå "de fleste medier i Danmark", fordi de "grundlæggende er borgerlige".

Ifølge partisekretæren, som med sit nyhedsbrev altså informerede medlemmerne om Socialdemokratiets synspunkter, ønsker medierne at fremme en borgerlig dagsorden "om mindre velfærd til fordel for flere skattelettelser".

Mange historier bliver "glemt og ignoreret", fastslog han.

Og opfordrede derfor medlemmerne til at skifte de "borgerlige" medier ud med Socialdemokratiets eget partiorgan, netavisen Pio.

Det leverer ifølge Jan Juul Christensen nemlig "journalistik, kommentarerer og analyser på højt niveau".

Det kan ikke komme bag på nogen, at Socialdemokratiet går langt i bestræbelserne på at generobre regeringsmagten.

Men når partiet forsøger at jage medlemmerne en skræk i livet og reelt karakteriserer pressen som en fjende, går det langt over stregen.

Der gøres i nyhedsbrevet til medlemmerne således intet forsøg på at dokumentere påstanden om, at "de fleste medier i Danmark" er borgerlige i nyhedsspalterne.

Og det samme gælder en påstand om, at medierne undlader at bringe journalistik, der kan skade den borgerlige dagsorden.

Den synes også at være grebet ud af den blå luft.

Og dét, at vi har hørt den slags udokumenterede påstande før, gør jo ikke sagen bedre.

Fyns Amts Avis bliver for eksempel ganske ofte beskyldt for at bedrive journalistisk virksomhed til fordel for det Venstre, avisen engang havde en formel tilknytning til.

Det gør vi naturligvis ikke.

Og noget bedre dokumentation for dét, end at avisen fra borgerlig side stort lige så ofte bliver beskyldt for at være ræverød, er der vel i øvrigt ikke.

Politikere og journalister har i årevis lidt samme kranke skæbne, når danskerne er blevet bedt om at give udvalgte grupper af fagfolk point for troværdighed.

Det er i sig selv dybt bekymrende, at der er ringe tillid til dem, der har magten.

Og til dem, der skal sikre, at magten ikke bliver misbrugt.

Men når et politisk parti forsøger at bilde medlemmerne ind, at medierne er folkets fjende, er det meget mere end tilliden til udvalgte grupper af fagfolk, der er på spil.

Så er det selve demokratiet, Socialdemokratiet bringer i fare.