Fyns Amts Avis mener: Manglende svar på affaldsspørgsmål skaber utryghed

Der er ikke noget at sige til, at en del borgere i Rudkøbing med forundring har været tilskuere til processen om affaldssortering. Der skal etableres affaldsøer på endnu uafklarede steder i byen, hvor affaldet fra husholdningen skal afleveres. Den går ikke længere at kyle noget i en skraldespand i køkkenet og så smutte om i gården med posen, inden spanden så fra tid til anden tømmes.

Nu skal affaldet afleveres på de såkaldt øer.

Grundprincippet er der for så vidt ikke noget i vejen med. Der er noget gavnligt i sorteringen af affaldet, og vi er som befolkning nødt til at blive mere opmærksomme på, hvad vi smider ud, og hvor vi smider det ud henne. Vi skal blive bedre til at skaffe os af med det affald, vi genererer. Opgaven er bunden.

Ligeså bunden en opgave er det at finde gode helstøbte løsninger. Det findes der ikke endnu, og sådan er det jo, når noget nyt skal implementeres. Især når det er noget, rigtig mange mennesker skal involveres i og deltage aktivt i hver eneste dag. Det kræver gode løsninger, så det kan glide så lydefrit som overhovedet muligt.

Ind til videre er det ikke tilfældet. Og det lader til, at der er temmelig lang vej endnu, når der tilsyneladende ikke er tænkt mange tanker om de udfordringer, der uvægerligt vil opstå. Som for eksempel at det ikke er alle og enhver, der bare lige kan smutte over til en affaldsø, når posen i køkkenet er fyldt. Det kan være, fordi en person er dement, er dårligt gående eller er alene med to små børn, man ikke bare lige kan efterlade alene derhjemme. Og så videre.

Der er mange små og store benspænd, der skal findes løsninger på. Og det er ikke nok at konstatere, at man måske kan finde løsninger via hjemmehjælpen, hvis man ikke selv kan komme over med affaldet, som Claus Mogensen, der er sagsbehandler i Langeland Kommune foreslår.

Langeland Kommune er i forvejen udfordret på den front, og med en lidt slunken kommunekasse, kan der formentlig ikke uden videre hales penge op til at løse den opgave. Alternativt skal hjemmehjælpen skrue ned for andre opgaver for at gå hen med affaldet. Det lyder heller ikke som den allerbedste løsning. Men måske er det bare sådan, det bliver.

Ind til videre er der dog rigtig mange spørgsmål og lidt for få konkrete svar. Derfor er der ikke noget at sige til, at affaldsplanen afføder frustration.

Vi bliver ofte vrede, hvis en kommune trækker en helstøbt plan ned om ørerne på os, fordi vi ikke for mulighed for at påvirke planen. Nu gør Langeland Kommune så det modsatte. Måske er en middelvej en lidt bedre vej at søge. Så borgerne kan føle en højere grad af tryghed: Det giver bedre plads til, at de kan se pointen med planen. Og pointen er jo, at vi skal blive bedre til at passe på vores miljø, for det er der behov for.