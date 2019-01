Fyns Amts Avis mener: Måske skulle langelænderne iføre sig gule veste

I Frankrig har de den seneste tid oplevet, hvad der nærmest må beskrives som et folkeligt oprør. De Gule Veste, som bevægelsen er blev et døbt, er blevet beskrevet som udkantsfrankrigs oprør mod det politiske etablissement i Paris, der ikke forstår, hvad der sker for almindelige mennesker ude på landet.

Langeland har de seneste 30 år oplevet, at øen er blevet tømt for offentlige arbejdspladser, som er flyttet til større byer som et led i en stadig centralisering. Sygehuset er lukket. Politistationen er nedlagt. Domhuset er nedlagt. Skattevæsenet er flyttet. Samtidig kan længelænderne opleve, at flere og flere større opgaver på øen udføres af folk udefra, fordi udliciteringsreglerne gør, at lokale ikke kan konkurrere på prisen. Job flytter, og butikker lukker.

Midt i december fik Langeland så endnu et søm til ligkisten, da det blev besluttet at HF-uddannelsen i Rudkøbing skulle lukke og flyttes til Svendborg.

Det er en udvikling, som har stået på i hele landet, og som Realdania i deres landsbyklynge-projekt har kaldt "den største omstilling i landdistrikterne i nyere tid". Det sker i hele landet. På Langeland er det bare mere tydeligt.

Det betyder, at Langeland og de andre udkantskommuner er inde i en ond spiral, hvor velfungerende skatteborgere flytter efter job, og de, der er tilbage, er de ressourcesvage, pensionister og andre på overførselsindkomst.

Politikerne, der på Langeland meget symbolsk sidder i operationsstuen på det nedlagte hospital, har så den utaknemmelige opgave at støve budgetterne igennem, når der igen og igen skal findes penge, når tilskuddene fra Statskassen gøres mindre eller ændrer sig.

De mennesker, der bor i Lohals, betaler det samme i skat, som folk i storbyerne. De kan med rette spørge, om det er rimeligt, at de skal have over 100 kilometer til skadestuen efter klokken 22. Er det rimeligt, at langelændere skal have dårligere service og længere til alting, fordi de bor på Langeland? Langelændere lever jo ikke liv, der adskiller sig fra dem, der leves i resten af landet. Hvorfor skal de have mindre for deres skattekroner?

Kan man forestille sig, at langelænderne tager de gule veste på og finder høtyvene frem? Næppe. Men hvem ville have troet det om franskmændene for to måneder siden?

Politikerne omtaler allerede folketingsvalget i 2015 som oprøret fra udkanten, fordi Dansk Folkeparti stormede frem i de såkaldt gule områder - på Langeland blev DF største parti med 27 procent af stemmerne.

Det har også fået de andre partier op af starthullerne, og de fleste har i dag en udkantspolitik. Men spørgsmålet er, om der ikke skal mere til, hvis udviklingen gennem årtier skal vendes.

Måske skal der det til, at langelænderne ifører sig deres gule veste og følger franskmændenes eksempel?