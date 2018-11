Fyns Amts Avis mener: Lyngvild en nødvendig bombe på Nationalmuseet

Det har skabt noget røre, at den lokale sydfynske vikinge-entusiast, Jim Lyngvild, har bidraget til en såkaldt nytolkning af Nationalmuseets vikingeudstilling.

Røret har mere drejet sit om Jim Lyngvilds person og politiske holdninger end om hans rent faglige eller kunstneriske bidrag til udstillingen, der i øvrigt er lavet i samarbejde med Nationalmuseets eksperter.

Jeg plukker lidt tilfældigt i holdningerne til Lyngvild fra forskellige debatter på de sociale medier:

"En kulturbarbar uden rod i virkeligheden"

"Et småligt nationalistisk paphoved og folkeforfører"

"... manden tager vikingetiden som gidsel i sit eget selvpromoverende brandprojekt"

"... en tomhjernet mediepersonlighed med en noget blakket fortid og et fuldstændigt forskruet historiesyn."

Ovenstående meninger kom frem, før nogen overhovedet havde set selve udstillingen og bygger udelukkende på folk forudindtagede holdning til Jim Lyngvild og ikke mindst hans politiske holdninger.

Hvis man rent faktisk bevæger sig rundt på Danmarks vigtigste museum, kan man dog hurtigt konstatere, at Nationalmuseet trænger til en formidlingsmæssig bombe, der kan blæse støvet ud af de hellige haller.

Nationalmuseet er håbløst bagud i forhold til at fortælle sit publikum om historien. Hvor andre museer - med Moesgaard i spidsen - lancerer den ene fantastiske udstilling efter den anden, står Nationalmuseet i stampe på 1980-niveau.

Et skilt fra museets ellers fantastiske etnologiske samling har bidt sig fast i hukommelsen: "Kvindelig anefigur. Hidrører fra kulthus i Maprik-området". Også museets internationalt anlagte vikingeudstilling i 2013 begrænsede formidlingen til små skilte under genstandene, hvor der for eksempel stod stod "Sværd. Cirka 1050".

Det er håbløst gammeldags og elendig formidling af den store viden, der er hos Nationalmuseets eksperter. Og det er slet ikke godt nok for et moderne historisk nationalmuseeum.

Det ved Nationalmuseets nye direktør Rane Willerslev selvfølgelig godt. Derfor har han hentet Jeanette Varberg fra netop Moesgaard til museet, og de to har sat Jim Lyngvild til at fortolke vikingetiden.

De har nok været vidende om, at Lyngvild kan være en torn i øjet på det etablerede historiske miljø, og det er nok helt bevidst, at de har lukket den sydfynske hvirvelvind ind på museet.

Jim Lyngvild kan forhåbentlig være med til at ruske op i formidlingen på Nationalmuseet, for det nytter jo ikke noget, at man har en meget stor viden, hvis man kun kan formidle den med et intetsigende skilt.

Udstillingen er åben på museet i København. Så kan man jo se den, for hvad den er og glemme personen Jim Lyngvild et kort øjeblik.

Og så kan man jo håbe, at museet lader Jim Lyngvild eller andre udefra puste støvet væk fra nogle flere af Nationalmuseets i øvrigt fantastiske samlinger.