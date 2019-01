Sådan sang P1-satireholdet Selvsving i 2016. Og det er da også oplagt at gøre sig lystig over skolers, forældres og elevers fælles kommunikationsplatform, Forældreintra, på dagen, hvor regeringens stresspanel kom med sin første anbefaling til, hvordan vi bedst bekæmper folkesygdommen stress, blev lanceret. Og det er altså at lukke skidtet og gå tilbage til kontaktbogen.

"Forældreintra, Forældreintra. Jeg loggede bare på, nu er min hårfarve grå. / 87 beskeder, sidder her og sveder - over Forældreintra."

I stedet for helt teknologiforskrækket at råbe "luk lortet" burde stresspanelet give nogle anbefalinger til, hvordan vi bedst og mest konstruktivt bruger de nye medier

Men at tro, at en tilbagevenden til den (gode) gamle kontaktbog skulle være løsningen på det problem, er i bedste fald naivt.

Det kan godt være, der er mange, der føler sig forpligtet til at tjekke det flere gange dagligt, og det kan godt være, der går lidt for meget "er det i orden at give børnene slikposer til fødselsdag?"-diskussion i den.

Og det er da også et fornærmende fattigt første forslag fra stresspanelet.

Men endnu mere grund er der til at skyde på stresspanelet. Det var der også straks mange, der gjorde. Den tidligere vært på TV-Avisen Paula Larrain skrev på Twitter: "Jeg har et forslag. Ved godt, det er lidt vildt og kan virke stødende på nogle. Men here goes: Lad være med at bruge "besvar alle", når du i virkeligheden kun svarer afsenderen."

For det første er der en masse nyttig information såsom ugeplaner, lektier og oplysninger om den kommende uges udflugt at finde, som det ville være oldnordisk at skulle aflevere i fysisk form.

For det andet er det en forkert slutning at skyde skylden på teknologien, når brugerne har svært ved at håndtere de nye medier.

Bevares, Forældreintra er måske ikke jordens mest optimale løsning, og derfor er der da også en afløser på vej. Men at lukke det, fordi brugerne bliver stressede af det, svarer til at lukke Facebook, fordi der er mange, der ikke kan finde ud af at begrænse deres brug af mediet.

Ligesom med Facebook vælger man som forælder jo sådan set selv, hvor meget man vil bruge Forældreintra. At gå på et par gange om ugen kunne vel gøre det.

I stedet for helt teknologiforskrækket at råbe "luk lortet" burde stresspanelet give nogle anbefalinger til, hvordan vi bedst og mest konstruktivt bruger de nye medier, som vi først er ved at vænne os til.

Og det gælder ikke kun Forældreintra. Ja, man kunne måske forestille sig et fag i skolen, der hedder digital dannelse, så skolebørnene kunne lære deres forældre, hvordan de opfører sig på medier som Facebook - og Forældreintra.

Dette var det første af 12 forslag fra det meget omtalte stresspanel, hvor psykologer og stressforskere glimrer ved deres fravær. En oplagt anbefaling inden panelets næste anbefalinger kunne derfor være at invitere en stressforsker med som medlem nummer 11. Der blev jo en plads ledig, da operasangeren Peter Lodahl meldte fra.