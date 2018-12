De fleste af os kan nok godt blive enige om, at vores ældste medborgere skal have det godt.

Det er en af de betydelige parametre, når vi skal udmåle omfanget af en velfærdsstat.

Derfor var det en stor og vigtig historie, da først Merete Henriksen og siden en række andre pårørende stod frem i Fyns Amts Avis i sommer og fortalte om forholdene på demensafsnittet på Plejecentret Aldersro i Svendborg.

Det er også en stor og vigtig historie, når vi i dag kan fortælle, at forholdene er ændret til det bedre. Som Jimmy Nielsen siger om demensafsnittet, hvor hans far bor:

"Før var Aldersro et koldt og stressende sted at komme, men nu er der smil på læben og en helt anden luft, når man kommer ind."

Udgangspunktet var skidt, så der er god grund til at kippe med flaget for lederne og de ansatte, som i den grad har taget skeen i den anden hånd.

Der er i hvert fald en ting at lære af historien.

Merete Henriksen havde gennem en årrække kritiseret ledelsen på demensafsnittet for den måde, som hendes mor Valborg Henriksen blev behandlet. Der var for eksempel ingen gåture, og Merete Henriksen følte sig tvunget til at lægge fælder for at påvise den lemfældige pleje af sin mor.

Som en sidste udvej valgte hun at gå til avisen, og flere fulgte trop.

Merete Henriksen sidder i dag med en fornemmelse af, at der først blev grebet ind, da vi på Fyns Amts Avis begyndte at skrive om forholdene på Aldersro. At hun op til det havde løbet panden mod en mur.

Sådan ser virkeligheden ikke ud fra ældrechef Kirsten Vie Madsens stol. Ifølge hende var man i forvaltningen langt fremme i arbejdet med en handleplan, og det var et tilfælde, at handeplanen faldt sammen med avisens historier.

Uanset hvilken opfattelse, som lægger sig tættest op ad sandheden, må lektien være at følge op på kritik.

Det mest kritisable vil selvfølgelig være, hvis Merete Henriksens og de øvrige pårørendes kritik blot er blevet ignoreret.

Hvis kommunen rent faktisk fulgte op og gik i gang med et arbejde for at rette op på Aldersro, så ændrer det ikke ved, at Merete Henriksen har en opfattelse af det modsatte.

Det har hun, fordi hun ikke fik noget at vide og blot kunne konstatere, at der ikke skete noget i lang tid.

Det havde været forholdsvis simpelt at anerkende hendes kritik og fortælle hende, at man seriøst arbejdede på at gøre hverdagen for hendes mor og de øvrige beboere på Aldersro bedre.