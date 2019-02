Fyns Amts Avis mener: Langelands turisme kan få endnu et løft

Turisme og Langeland går umanerligt godt i spænd. Økonomien i den industri har stor betydning for øen, og ideerne til at gøre Langeland til et endnu bedre turistmål er også til sted. For der er arbejdspladser i turisme - både direkte og indirekte. Derfor er det også af stor betydning, at kommunikationen mellem de forskellige grene, der skal sikre, at alt kører som smurt, er etableret, og at der er en god kontakt.

Vi kan også konstatere, at sommerhusudlejningen igen i år tegner aldeles lovende. Efterspørgslen er stigende, efter der i fjor blev meldt mere eller mindre udsolgt på alle hylder. Måske den imponerende sommer bar en del af ansvaret for successen. På bundlinjen står i hvert fald lige nu, at efterspørgslen er så stor allerede nu, at sommerhusudlejerne er på jagt efter flere sommerhusejere, der gerne vil leje deres sommerhus ud.

Det er en succeshistorie, vi gerne må nyde for en stund og konstatere, at Langeland ikke kun er et dejligt sted at være for os, der bor tæt ved eller på øen, men flere og flere har fået øjnene op for Langelands kvaliteter.

En lille stænk malurt i bægeret er der dog også. For kommunikationen har det lidt svært. Enhver større virksomhed ved, at den slags er en udfordring både internt og eksternt, og vi kan også konstatere, at selv når alle gerne vil gå i samme retning, kan det give udfordringer, når der skal kommunikeres på tværs af virksomheder og organisationer.

Et godt - eller skidt om man vil - eksempel er det manglende samarbejde mellem sommerhusudlejningsfirmaet Novasol og Fællesforeningen for Sommerhusejere på Langeland. Firmaet og foreningen burde have tårnhøj interesse i have en god dialog kørende, når ferieplanerne i disse dage er ved at blive lagt i de små hjem i blandt andet Nordtyskland.

Nu er sagen bare den, at Fællesforeningen for Sommerhusejere på Langeland ikke anede, at Novasol er på jagt efter sommerhusejere, der vil leje deres sommerhus ud, og Novasol anede ikke, at Fællesforeningen for Sommerhusejere på Langeland overhovedet eksisterer.

Det er naturligvis ærgerligt, at der ind til videre ikke har været et samarbejde mellem Fællesforeningen for Sommerhusejere på Langeland og Novasol. Forklaringen er måske, at foreningen ikke har gjort sig bemærket med store armbevægelser, og Novasol ikke - før nu - har skiltet tydeligt med behovet for flere sommerhuse.

Nu kender de til gengæld til hinandens eksistens, og det kan forhåbentlig danne grundlag for et godt samarbejde til gavn for turismen på Langeland. For mens vi jubler over den positive udvikling, skal vi ikke være blinde for betydningen af turismen på øen. Det skal helst køre som smurt, fordi indtægterne fra turismen er ganske betragtelige, og de har stor betydning for udviklingen på Langeland.