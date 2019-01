Fyns Amts Avis mener: Lad os lige klappe sygehushesten

Det ligger der endnu, Svendborg Sygehus, og som vi skrev fredag, og der er ikke lagt op til, at regeringens udspil til sundhedsreform vil ændre på det.

Ikke dermed sagt, at der ikke er lagt op til ændringer på Svendborg Sygehus, for det er der.

De er bare for længst besluttet.

Fødeafdelingen lukker, når det nye sygehus i Odense står klar, og det samme gør den fælles akutmodtagelse.

Alligevel blev der fra forskellig side slået på tromme for, at regeringen nu igen vil pille ved Svendborgs sygehus, da den i denne uge præsenterede sit bud på en reform af sundhedsvæsenet.

Det er tilsyneladende de 21 nye Sundhedsfællesskaber, som forvirrer. Det lyder jo måske også umiddelbart som noget med nogle folk i kitler, og hvor man kan gå hen, hvis man har brækket benet eller slået hovedet.

Og så kunne det jo være interessant, at regeringen kun lægger op til et Sundhedsfællesskab på Fyn med udgangspunkt i Odense.

I regeringens optik er et Sundhedsfællesskab dog en administrativ størrelse, som skal sikre patienter et sammenhængende forløb på vejen frem og tilbage mellem sygehuset, kommunen og den praktiserende læge. I udgangspunktet er der intet til hinder for, at den opgave løses for hele Fyn fra Odense.

Man kan dog undre sig over, at der kun bliver et sådan Sundhedsfælleskab på Fyn, når nu regeringen selv fremhæver, at de enkelte fællesskaber hver vil dække i gennemsnit fire til fem kommuner, men det betyder ikke, at der er optræk til yderligere ændringer af fremtiden for Svendborg Sygehus.

Der er ikke noget at sige til, at svendborgenserne og sydfynboerne bekymrer sig om sygehuset. Det har ført en omtumlet tid de seneste 10 års tid, hvor skuffelse er blevet afløst af håb for så at blive til skuffelse igen. En skriftlig garanti har i det lange forløb vist sig ikke at være det papir værd, den var skrevet på.

Det er heller ikke, fordi Svendborgs Sygehus ikke kan blive et tema i valgkampen.

Det er naturligvis stadig muligt for en ny regering at rulle lukningen af den fælles akutmodtagelse og fødeafdelingen tilbage, men umiddelbart skal man være fantasifuld for at forestille sig et nyt folketing med en sammensætning, som vil ændre på fremtiden. Blå blok vil ikke, og da Helle Thorning-Schmidt fik chancen, da hun var i spidsen for den seneste røde regering, brød hun på spektakulær vis et klokkeklart valgløfte.