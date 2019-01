Fyns Amts Avis mener: Krisecenter er - desværre - en fremragende idé

Et kvindekrisecenter på Sydfyn er en rigtig god idé, og Sydfyns Krisecenter, som Mette Gregersen er formand for, vil - desværre - helt givet få nok at se til, hvis planerne kan realiseres. Det eneste kvindekrisecenter på Fyn ligger i Odense og efterspørgslen på hjælp herfra er større end centeret kan overkomme. Derfor er der lidt kynisk konstateret et marked for sådan et center, og derfor vil det også gøre en stor positiv forskel, hvis planerne kan realiseres.

At der er et behov for endnu et krisecenter er jo bekymrende og i bund og grund trist, men det er den virkelighed, vi lever i, og derfor er det opløftende, at Mette Gregersen og næstformand Rico Busk er i gang med at støbe fundamentet til Sydfyns Krisecenter.

Udfordringen ved den slags er dog nærmest notorisk det økonomiske fundament. Der skal naturligvis samles et grundlag, centeret kan etableres ud fra, og her kan centeret støde på en alvorlig forhindring, som det forhåbentlig lykkes at overkomme. Alene det, at man nu beder Svendborg Kommune om støtte på en halv million kroner, kan virke som et næsten urealistisk ønske.

Spørges byrødderne vil der formentlig snildt kunne samles et flertal, der synes godt om planerne, men kigger man ned i de enkelte udvalgs kasser, kan virkeligheden pludselig forandre sig. Der ligger nemlig ikke mange kroner i kasserne, som ikke for længst er øremærkede. Og det er hverken tant eller fjas, der står på mærkerne lige nu.

For tiden kæmpes der alvorlige kampe for at få budgetenderne til at mødes efter den hestekur, byrådsflertallet i fjor besluttede, at kommunen skal sendes ind i. Der skal spares rundt regnet 100 millioner kroner, og det er helt nede i de små beløb, der kigges efter sparemuligheder.

Ser man bare på Teknik- og Erhvervsudvalget, så har medlemmerne være så langt nede i tallene, at de valgte at spare 36.000 kroner på livreddertjenesten i Christiansminde. Den blev heldigvis reddet af private investorer, som insisterer på, at der i sommerperioden skal holdes ekstra øje med de badende. Men altså: Det er hver en lille besparelser, der tæller, og derfor kan det som udenforstående være svært at se, hvordan der skal kunne blive råd til at poste en halv million kroner i etableringen af et krisecenter.

Kan det alligevel ske, er det meget lykkeligt, men svært bliver det helt sikkert - især hvis pengene skal falde nu. Mere realistisk er det måske at få det lagt ind i budgettet for 2019, når det skal forhandles på plads til efteråret. Opfordringen til byrådet må dog være, at der ses meget grundigt efter i budgetterne, for kan der bakkes økonomisk op om et krisecenter, så vil helt afgjort være til gavn for mange mennesker.