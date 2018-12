Fyns Amts Avis mener: Kongelig skideballe i diplomatiske vendinger

Det er sjældent, godt gammeldags flow-tv kan samle store dele af nationen foran tv-skærmen.

Det er vel efterhånden kun "Matador", "Vild med Dans", melodigrandprix og Olsen-Banden-film, der drager os mod fjernsynets fællesskab og fornøjelsen ved at være mange, som ser det samme tv-program på samme tid.

Og så er der jo naturligvis også hendes majestæt dronning Margrethes nytårstale.

Den kan samle de fleste nytårsselskaber i spændt forventning til majestætens tale til nationen.

Og i år måske endda mere end nogensinde.

Det er en rutineret dronning, som på mandag præcis klokken 18 vil skramle lidt med papirerne, smile til kameraet og begynde på sin tale til nationen.

Det har hun gjort 45 gange før.

Og som årene er gået, har hun gjort det til en vane og en tradition at sige noget, som det er værd at lytte til.

For der er meget mere end hilsner til Grønland og søens folk at komme efter i dronningens nytårstaler.

Og derfor husker vi også mange af talerne her adskillige år efter, vi hørte dem for første gang.

For de fleste af os, der er gamle nok, står dronningens 34 år gamle, verbale kindhest til vores måde at tage imod fremmede på for eksempel stadig i frisk erindring:

"Så møder vi dem med vores danske humor og små dumsmarte bemærkninger, så møder vi dem med kølighed, og så er der ikke langt til chikane og grovere metoder - det kan vi ikke være bekendt."

Det var også værd at lytte til talen i 2010 til en nation, hvor vi ifølge majestæten var blevet "tilbøjelige til først og fremmest at kræve ind og sikre os, at vi hver især får det, vi selv mener at have krav på".

Den var en meget direkte opfordring til at droppe egoismen og "holdninger, der er ved at komme i skred".

Og hvem husker ikke talen fra 2014, hvor dronningen i de også dengang til tider iltre diskussioner om integration af flygtninge og indvandrere valgte side til fordel for humanismen:

"Hjælpen alene gør det ikke. Vi skal også anspore de nyankomne til at opbygge en ny tilværelse, hvor de kan tage ansvar for sig selv og gøre deres bedste for at falde til i det fremmede land, enten den tid bliver lang eller kort."

Det var vise ord, som vi imidlertid ikke synes at være blevet så forfærdeligt meget klogere af.

Integrationen er slået fejl.

Og de dumsmarte bemærkninger og egoismen trives stadig i bedste velgående.

Det er åbenlyst, at dronningen på mandag vil tale til en nation, hvor værdierne og holdninger for alvor er i skred.

Og derfor, er der i hvert fald blandt en del af os særligt store forventninger til majestætens særlige evne til at samle os om en kongelig skideballe i diplomatiske vendinger.