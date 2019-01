Jeg glæder mig i denne tid.

Som børnene gjorde for kun en måned siden.

Jeg kan knapt holde ud at skulle vente otte dage.

Ventetiden er ikke en gang sød. Den er bare lang.

Sådan har det været siden september i fjor, hvor planerne om at gentage Svendborg-paraden blev offentliggjort.

Svendborg sitrede, da byen gennemførte den første parade "Fortællinger fra havet" i september 2017. Mere erfarne kolleger fortæller, at de ikke har oplevet lignende stemning siden det nærmest mytiske Landsstævne i 1994. Der var smil og en umiddelbar glæde og stolthed over byen og egnen.

Man behøver ikke være uddannet psykolog for at konkludere, at det lige var noget, som Svendborg trængte til. Man behøvede bare at gå på gaden og sanse.

Se børnenes store øjne, da de store figurer og masker åbenbarede sig.

Se de voksne lettere forbløffede spejde til højre og venstre for at få en fornemmelse af, hvor mange mennesker, de egentlig stod og gik sammen med.

Se de forbipasserende stoppe op, tromme lidt med fingrene for så at give op og gå med.

Det var magisk.

Og nu kommer der så igen en parade i Svendborg. Den svære 2'er.

Folk vil formentlig være svære at overraske igen, men det er godt set ikke at gøre det til en enkeltstående begivenhed.

Det er også godt set at lade der gå noget tid. Det letteste havde måske været at følge hurtigt op på succesen, men så var noget af magien nok forsvundet.

Temaet for dette års parade er også velvalgt. Kyndelmisse og senvinterens kamp mellem mørke og lys. I forvejen er man jo glad for de daglige minutters mere lys, vi har på himlen. Så kan det godt være, at det er koldt og blæsende, men lyset ...

Hvis vi skal lære noget af paraden, så kunne det være, at vi fra tid til anden bare skal kaste os ud i det. Det være sig på det personlige plan, i sociale sammenhænge eller som en virksomhed, forening eller organisation. Det er befriende at opleve, at isen fra tid til anden kan bære. Det kræver selvfølgelig, at vi også har modet til at turde fejle. Nogle gange spektakulært. Ellers ville det være for nemt.

I enhver tanke om udvikling ligger iboende impulsen til at droppe det. Hvis ikke man på mindst et tidspunkt føler behov for at tage det hele op til revision og veje potentielle gevinster op mod eventuelle tab, så skal man nok overveje, om tanken er ambitiøs nok.

Paraden lægger fra land på Torvet i Svendborg klokken 17 fredag den 1. februar. Hvis ikke du kan overskue det der med udklædning, så fortvivl ej:

Fyns Amts Avis vil være dig en ven i nøden.