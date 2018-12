Det er meget muligt, en bro over Kattegat er god investering for samfundet som helhed.

For tid er penge.

Og skal man tro en ny, såkaldt screeningsrapport fra Transportministeriet, kan samfundet veksle den køretid, der er sparet på en direkte vejforbindelse mellem Sjælland og Jylland, til en gevinst på 49 milliarder kroner.

Der er ganske vist tale om et foreløbigt regnestykke.

Men det har ikke desto mindre overbevist regeringen og Dansk Folkeparti om, at Danmarks i givet fald hidtil største, længste og dyreste faste forbindelse er et projekt, der er værd at arbejde videre med.

Den påståede samfundsgevinst på 49 milliarder kroner kan imidlertid komme til at koste Fyn dyrt.

For hvis broen over Kattegat bliver en realitet, vil Fyn blive reduceret til en bivej på nationens gps.

Så vil en stor del af de bilister, der i dag tager turen hen over Fyn, selvsagt gøre, som færgeruten Molslinjen for nogle år foreslog i en tv-reklame:

Droppe det irriterende bump på vejen og køre uden om Fyn.

Tv-reklamens "orker du heller ikke Fyn, så tag med Molslinjen direkte og spar dig selv for 200 møgirriterende kilometer", fik de ellers så milde fynboer op i det røde felt.

Og det bør ikke komme bag på nogen, hvis den stigende politiske begejstring for en bro over Kattegat får den samme effekt.

For Kattegatbroen vil i sagens natur lede trafik mellem landsdelene væk fra Fyn.

Og dét i så stort omfang, at fynboerne bør have grund til bekymring.

Ifølge Transportministeriets screeningsrapport vil en Kattegatbro føre til et fald i trafikken på Storebæltsbroen - og dermed også på de fynske veje - på 12.300 biler i døgnet.

Og selv om det jo langt fra er dem alle, der i dag gør holdt på Fyn, kan tabet af trafik alligevel få stor, negativ betydning for øens fremtidige vækst og udvikling.

Det er for eksempel let at forestille sig, at Kattegatbroen vil inspirere erhvervs- og forretningsfolk på Sjælland og i Jylland til at gøre flere forretninger med hinanden i stedet for med dem på Fyn.

Og mon ikke også den fynske turistindustri kan få sværere ved at lokke feriegæster fra de to andre landsdele til?

Indtil videre har regeringen og Dansk Folkeparti blot truffet beslutning om at investere i yderligere forundersøgelser af Kattegat-projektet.

Men skulle der siden vise sig at være et flertal i Folketinget for den faste forbindelse, bør den endelige beslutning også omfatte et særligt hensyn til Fyn.

Og om ikke andet så med kompensation for, at øen i midten af riget i mere end én forstand risikerer at blive kørt ud på en national bivej.