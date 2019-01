Fyns Amts Avis mener: Kan vi få landbetjenten tilbage?

Nu kan man bestille en betjent på internettet, hvis der sker noget i nabolaget, der kræver politiets indsats. Det er en del af justitsministerens nye udspil, der skal gøre politiet mere borgernært.

Her på langelandsredaktionen generes vi af og til af en herre - eller en dame - der drøner op ad ned ad Ørstedsgade på en knallert uden udstødning. Vi har overvejet at bestille en betjent bare for at se, hvor lang tid, der går, inden betjenten dukker op. Jeg er ret sikker på, at politiet ikke når frem tidsnok til at fange knallertkøreren på fersk gerning, og det går også nok.

Justitsministerens initiativ er udtryk for, at politiet godt er klar over, at der mangler noget, når stort set alle betjente på Fyn skal sidde på og styres fra Politigården i Odense.

Det oplevede en gruppe gymnasieelever for nylig, da de var på tur til Lohals på Nordlangeland. De blev en lørdag nat bombarderet med sten, og deres lånte biler blev ødelagt. Det, mente vagtcentralen i Odense ikke, var alvorligt nok til at de ville køre ud. Det spillede sikkert også ind, at det tager en times tid at køre til Lohals fra Svendborg.

Politiet efterforsker nu sagen og har gennemført en efterfølgende tryghedsskabende telefonsamtale med gymnasieeleven, der ringede til politiet.

Nu har politiet nok ikke kunnet rykke hurtigt ud i Lohals, siden byen havde sin egen landbetjent. Lohals ligger trods alt langt fra det meste.

Men en betjent med lokalt kendskab ville nok hurtigt have fundet ud af, hvem der havde kastet stenene og begået hærværket - i hvert fald hvis det var lokale - og ville nok rimelig nemt kunne sikre sig, at det ikke skete igen.

Et lokalt kendskab kunne måske også have været en fordel i en anden langelandsk sag for nylig. Her rykkede omkring 20 betjente, to hundepatruljer og sågar bomberydderne fra Skive Kaserne ud for at anholde to mænd, der godt nok var i besiddelse af to revolvere, en salonriffel, et halvt kilo sprængstof og en pose tjald. Det er selvfølgelig alvorligt nok, men hvis der havde været tale om mere organiseret kriminalitet, havde de nok lejet et hus med bad.

Når man ser på politiets indsats fra Langeland, så kan det være svært at se, hvori den store fordel består i at samle hele styrken i Odense. Politiet mister jo netop det lokale kendskab, der gør, at de mange småsager, der heldigvis oftest er på Langeland, kan løses hurtigt og nemt.

Den anden del er den tryghed i nærområdet, som politiet nu har erkendt, for længst er gået i fløjten. Fyns Politi tager en runde på Langeland med deres mobile politistation, hvor de så kan stå og sprede lidt tryghed. Men tryghed er jo, at politiet kommer, når der er brug for dem, og at de får løst de problemer, der er, i en fart.

Jeg tror vi dropper ideen om at bestille en betjent fra Odense på internettet her på Langelandsredaktionen. Men Rudkøbings lille politistation med et par betjente, der kan finde rundt på øen, tror jeg ville være en god investering. Om de sidder i Odense eller i Rudkøbing, kan vel ikke være afgørende for politiets budgetter.