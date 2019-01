Fyns Amts Avis mener: Havnesikring er en løsning, man ikke kan sige nej til

Sparetider eller ej, så er der nogle gange ting, som man ikke kan sige nej til.

Sådan et eksempel er den løsning, som Aalborg Universitet sammen med kommunen og det nordjyske beredskab har udviklet for at sikre Aalborg Havn mod drukneulykker, og som Fyns Amts Avis lørdag kunne fortælle om. Efter den seneste weekend bød på endnu en person, der faldt i Svendborg Havn og først alt, alt for sent blev fundet igen. Da han var druknet og død.

Ligesom i Svendborg har Aalborg bymidte undergået en forandring, hvor folk er rykket tættere på havnen, efter erhvervsaktiviteterne er blevet færre, og fester og kulturliv er flyttet ind. I Aalborg blev man også ramt af flere drukneulykker, og efter et politisk pres har man udviklet et system, som registrerer, når uheldige eller måske berusede folk ryger ud over kajkanten og i det ofte livsfarligt kolde vand. Så bliver beredskabet med det samme alarmeret, og kameraer bliver aktiveret og kan følge personen i vandet, mens hjælpen er på vej. Systemet kan endda stadig udvikles til at bruge droner, og Aalborg kan med retmæssig stolthed i stemmen fortælle, at to menneskeliv i fjor blev reddet takket være systemet.

Det er selvfølgelig livsredningerne, der bør placere systemet højt på prioriteringslisten. Det er nok mere kompliceret at lave i Svendborg, end Fyns Amts Avis kan beskrive på 4000 tastetryk, og måske kan der dukke faktorer op, som ender med at umuliggøre det. Men man er nødt til at satse fuldstændig, når en sag er så sort-hvid, at et ja kan forhindre fatale tragedier, og en tøven lader dem gentage sig.

Det er ligesom, når man finder ud af, at distræte børn ikke lader sig stoppe af bimlende klokker ved en jernbarneoverskæring, men kan finde på at gå ud foran et tog, hvis ikke en bom fysisk stopper dem inden. Den bom skal bare op. Tragedier er forfærdelige nok i sig selv. Tragedier, der kunne være undgået, er uforsvarlige.

Prisen er ukendt, og i Aalborg rubricerer man den som "samarbejde", og det lyder jo ikke ligefrem afskrækkende. Men uanset hvad bør kommunens massive spareøvelser det seneste år ikke forhindre, at arbejdet går i gang mandag morgen. Hvis ikke det allerede er undervejs.