Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gør det. Og socialdemokratiets statsministerkandidat Mette Frederiksen gør det også:

Hepper på Danmark som vinder af verdensmesterskabet i håndbold for herrer.

Mette Frederiksen hyldede for eksempel allerede håndboldherrerne med en selfie, da hun - behørigt iført den officielle landsholdstrøje - var blandt tilskuerne i Jyske Bank Boxen i Herning.

Og statsministeren fulgte trop, da han efter at være hjemme igen fra et officielt besøg i Indien forleden som noget af det første greb mobiltelefonen og sendte et "ude godt - hjemme bedst. Især når Danmarks håndboldherrer endnu engang hiver en sejr hjem ved VM" ud på Twitter.

Og fortænke politikerne i at skilte med en begejstret interesse for håndbold kan man jo ikke.

For det ér håndbold, der for tiden er på dagsordenen i Danmark.

Der er håbløst udsolgt med 15.000 tilskuere til hver eneste af de danske håndboldherrers kampe på hjemmebanen i Herning.

Ude ved tv-skærmene følger op mod to millioner seere med i de afgørende kampe.

Og så er det vel blot rettidig politisk omhu at markere en tilsyneladende oprigtig interesse for det, hele landet taler om for tiden.

For som så ofte før samler en international sportsbegivenhed nationen.

Vi ranker ryggen og er stolte over at være danske, når det går godt for vores sportsfolk.

Vi er er røde, vi er hvide. Vi står sammen side om side.

Som når de første takter af "Der er et yndigt land" bliver spillet i Boxen, og de 15.000 tilskuere rejser sig og synger resten af nationalsangen uden musikalsk akkompagnement.

Så glemmer vi for en stund den tiltagende polarisering og ublu nationalisme, der bringer fællesskabet i fare.

Vi lader nationalfølelsen få frit løb.

Og dét med en landstræner, der ud over at have stor forstand på håndbold, på én og samme tid både er så dansk og så international som nogen.

Det er ganske vist muligt, at landstræner Nikolaj Jacobsens vindermentalitet ikke er typisk dansk.

Men det er hans i mere end én forstand runde, folkelige og som regel også humørfyldte fremtræden til gengæld.

Den når tydeligvis også helt ud til de mange, der følger håndboldlandsholdet på tv.

Og det er vel i øvrigt kun de store kongelige begivenheder og genudsendelserne af "Matador", der i samme omfang kan samle nationen.

Nu skal håndboldlandsholdet spille med om VM-medaljerne.

Men det har allerede vundet en.

Og den er af guld.

Den gives til dem, der uanset vores rang, stand, religion, etniske oprindelse og politiske observans gør det muligt for os at være glade ved at være danske.