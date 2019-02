Selvtægt hører ingen steder hjemme. Vi har i Danmark en lovgivning, der ganske vist nogle gange er kringlet og måske heller ikke altid 100 procent hensigtsmæssig, men så længe en lov gælder, skal vi også overholde den. Punktum. Og så alligevel. Måske et lille komma kunne bruges en meget sjælden gang imellem.

Kystsikringen på Eriks Hale ved Marstal er et ømt punkt. Området er udfordret af vejrliget, og bliver halen ikke beskyttet, vil den formentlig lide en trist skæbne. Derfor var det nok heller ikke det værste, der kunne ske, da en flok juletræsaktivister for et års tid siden tog en masse juletræer, der havde gjort deres julepligt, med ud til Eriks Hale og etablerede en 120 meter lang beskyttelsesforanstaltning. Og for nylig udvidede de missionen med en reparation af den første foranstaltning samt en udvidelse på cirka 20 meter.

Det var på ingen måde efter bogen, og i Kystdirektoratet blev der ikke just klappet i hænderne, da de første juletræer blev lagt i sandet. Forståeligt nok. Det kan jo ende i kaos, hvis alle og enhver pludselig beslutter sig for at etablere kystbeskyttende foranstaltninger både her og hist. Og ikke mindst, hvis nogen begynder at smække beskyttende installationer op, der er langt fra at være i pagt med naturen.

Det er grantræer dog, og derfor skader eller skæmmer disse aktivisters aktioner heller ikke.

Borgmester Ole Wej Petersen (S) har naturligvis en pointe, når han udtaler, at aktivisterne skulle have kontaktet havnefoged Christian Ørndrup, inden de udvidede og udbedrede skaderne på det eksisterende værn af grantræer. Og principielt set har Christian Ørndrup også ret, når han udtaler, at træerne skal fjernes. Tingene skal gå efter bogen, og det skal sikres, at det er de rigtige beslutninger, der træffes. Også selv om det udførte arbejde ser fornuftigt ud. Det handler også om, hvorvidt dette lille anarkistiske initiativ kan danne præcedens - og selv om dette initiativ ser ud til at virke, er det ikke nødvendigvis en god idé, hvis den slags breder sig.

Det vigtigste er dog, at Eriks Hale bliver beskyttet. Og så kan vi vist roligt i bakspejlet konstatere, at det vil være gavnligt, hvis juletræsaktivisterne går i dialog med havnefogeden. Sandsynligheden for, at de har modsatrettede interesser må kunne være til at overse, og hvis der nu samarbejdes, vil der måske kunne findes endnu bedre løsninger i fællesskabet mellem denne flok mennesker, der har de bedste intentioner og masser af virkelyst, og den offentlige myndighed, der givetvis kan bidrage til projektet.