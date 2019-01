Fyns Amts Avis mener: Godt nyt for børnene

Svendborg Kommunes familieafdeling har i flere år været et blødende sår. Trivslen i afdelingen har været alt andet end god, og medarbejder efter medarbejder har søgt væk eller er blevet sygemeldt med stress. Nu ser det dog lykkeligvis ud til, at der er blevet taget fat om nældens rod, og trods et stærkt rodnet er den ved at blive hevet op, og derfor går det fremad.

Det er selvfølgelig godt nyt for medarbejderne, men endnu vigtigere er det, at det er godt nyt for børnene og familierne. Det er jo dem, der i sidste ende står tilbage som de største tabere, når en afdeling i kommunen ligger mere eller mindre underdrejet.

Og det er ikke bare børn og familier i al almindelighed, der er i kontakt med familieafdelingen. Det er primært børn og familier med udfordringer i hverdagen. Nogle har endda meget store udfordringer. Derfor har det været overordentligt bekymrende at høre om de mange sygemeldinger på grund af det pressede arbejdsmiljø, og senest da en arbejdspladsvurdering, der blev fremlagt for et års tid siden, konkluderede, at trivslen var helt i bund.

Det er der blevet reageret på. Naturligvis, kunne man fristes til at konstatere. Og denne gang - for det er langt fra første gang, der er blevet sat initiativer til forbedring af arbejdsmiljøet i værk - ser det ud til at virke.

Især er det positivt, at tillidsrepræsentant Anne-Marie Jakobsen udtaler "Jeg tror på, at det bliver godt. Jeg synes, vi er på vej det rigtige sted hen, og hvis den nuværende ledelse ellers kan blive, har vi et godt fundament."

Det lyder lovende. Hvis ikke kun ledelsen, men også medarbejdernes talerør slår fast, at kursen er blevet rettet op, og nu er der sikre tegn på, at afdelingen ledes i den rigtige retning, er der håb forude.

Har medarbejderne det ikke godt, bliver det arbejde, de udfører også derefter. De kan have de bedste intentioner og en nok så professionel tilgang til deres arbejde, men hvis der ligger for mange sager på deres borde, og hvis de helt grundlæggende ikke trives på arbejdspladsen, så bliver kvaliteten af den service, de skal yde, også derefter.

De familier, der i høj grad har brug for støtte og opbakning, og hvis hverdag er afhængig af, at familieafdelingen kan levere støtte og vejledning i høj klasse, skal kunne forvente og stole på, at når familieafdelingen involverer sig i en sag, så er de i gode hænder hos medarbejdere, der glæder sig over at tage på arbejde.

De er ikke i mål endnu i familieafdelingen, som både områdedirektør Claus Sørensen og Anne-Marie Jakobsen udtaler, men de er på vej derhen, og det er godt nyt for medarbejderne, børnene og deres familier.