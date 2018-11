Det kan godt være, at det er den rigtige løsning at rive boligblokke ned. Det kan også godt være, at det er nødvendigt at flytte rundt på børnehavebørn. Måske skal der gøres alle de ting, som et bredt flertal i Folketinget har præsenteret i forårets ghettoplan.

Men at rive boliger ned efter en formel i et regneark er den forkerte måde at gøre det på.

I denne uge gik en række boligselskaber frem og fortalte, at de risikerer at måtte rive gode, velfungerende boliger ned som et resultat af ghettoplanen. Den, som regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF blev enige om i foråret.

Der er 16 såkaldt hårde ghettoområder i Danmark. Den gruppe tæller nogle af de berygtede områder som Vollsmose, Mjølnerparken og Gellerupparken i landets største byer, men også ni boligområder i byer som Holbæk, Horsens og Vejle. Alle er i ghettokategorien, fordi de blandt andet har for mange ledige, kriminelle og beboere med anden etnicitet end dansk.

En analyse fra Danmarks Almene Boliger viser imidlertid, at de ni boligområder har 500 for mange ledige og 17 for mange dømte. Tilsammen. Det vil altså sige, at der i hvert område i snit er lige knap to personer for meget, som er dømt for kriminalitet, og det er med til at varme op for bulldozerne for eksempel i et boligområde i Vejle, hvor man har renoveret almene boliger for 433 millioner kroner det seneste årti.

Skovparken i Svendborg er ikke på listen over de hårde ghettoområder. Men det har den været og kan komme igen, og i stedet befinder man sig nu i noget, der minder om de udsatte boligområders 2. division. Derfor har man også masser af erfaring med at forsøge at hjælpe de udsatte og måske isolerede personer, som, det meste af Folketinget frygter, lever i parallelsamfund.

Arbejdet i Svendborg foregår via den såkaldte boligsociale helhedsplan, som man har oplevet have en god effekt både i Skovparken og Jægermarken, og det kunne man blandt andet se en af frugterne af i søndags, hvor bydelsmødrene holdt kvindebazar. Og sådanne lokale, nære løsninger bør man se på med langt større politisk interesse end på at hælde kriminalitet, etnicitet, uddannelse, ledighed og indkomst i en skål, røre rundt og så se, om det bliver til en procentsats på den ene eller anden side af en grænse, som vi har besluttet, fordi vi gerne vil have en politisk effekt.

I sidste uge lavede forligsgruppen bag ghettoaftalen en tillægsaftale, som skulle sortere de mindste af ghettoområderne fra. Men sammen med opråbet fra de almene boligselskaber er det i allermindste fald blot en påmindelse om, at det ikke er særlig mange problemer, som forsvinder af, at man laver en regel. Det er virkeligheden simpelthen for nuanceret til. Man skaber ofte bare et nyt problem.