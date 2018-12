Fyns Amts Avis mener: Flyv mindre i det nye år

Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal til at overveje et godt og opbyggeligt nytårsforsæt. Et løfte til dig selv om, at du vil være en bedre version af dig selv i det nye år. Du beslutter dig for eksempel for, at det bliver i det nye år, du kvitter smøgerne, spiser mere sundt og grønt og mindre fedt eller dyrker mere motion. Ja, måske bruger du endda dagene efter julesul og deraf følgende oppustethed og dvaskhed til at købe et abonnement til det lokale fitnesscenter.

Ja ja, fine løfter og gode intentioner. Men lad nu bare være. Vi ved alle sammen godt, at du kommer af sted til fitness en håndfuld gange, og så ligger dit adgangskort ellers og samler støv. Og det der med smøgerne blev heller ikke til noget denne gang. Skønne spildte kræfter og skyldfølelse er, hvad du får ud af det.

Hvis du virkelig vil sætte dig noget for, som giver mening, så skal du gøre noget godt for klimaet. Det er der fremtid og perspektiv i. Her gør du ikke bare noget godt for dig selv, men også kloden, dine børn og børnebørn og dem, der følger efter. Ren win-win.

Men hvad skal jeg gøre? Det nytter jo ikke noget, at lille jeg spiser lidt mindre kød, når USA og Kina forurener, som de gør. Et ofte hørt modargument, men det holder ikke. Forandringen må nødvendigvis (også) starte med os selv. Når verdens ledere ikke kan finde ud af det og endnu en gang ifølge de fleste iagttagere afslutter endnu et COP-møde med et skuffende resultat, så må folket tage affære.

Når den bedste tale, der blev holdt til COP 24 i Polen, ifølge mange blev holdt af en 15-årig norsk skolepige, så siger det noget om, at det er dig og mig og os alle sammen, der skal gøre noget. Og der er masser at gøre. Som sagt kan du spise lidt mindre kød, bare lidt, købe mindre plastik, købe genbrugstøj i stedet for at købe nyt og spise efter årstiderne, bare for at give et par eksempler.

Noget, der for alvor batter, er at flyve mindre. Det vil virkelig slå ud på CO2-regnskabet, hvis vi alle sammen skærer ned på flyvningen og vælger nogle ferieformer, der belaster klimaet mindre. Den grønne tænketank Concito har for Politiken regnet ud, hvad man kan spare, hvis man gør det. En flyvetur til Thailand for hele familien til en værdi af 55.000 kroner koster eksempelvis 16,9 tons CO2. Hvis du i stedet spiser på restaurant hver uge til samme værdi, udleder du blot 520 kilo CO2. Det giver en besparelse på 16,4 tons CO2.

Så giv dig selv en udfordring: Når du skal på ferie næste år, så vælg en rejseform, der ikke indbefatter en flyvemaskine. Og så skal vi turde bryde tabuet og tale med hinanden om vores forbrugsvaner. Så næste gang, du hører fra venner eller kolleger om vilde ferieplaner, så tving dig selv til at spørge: "Har du tænkt over, hvor meget din ferie belaster miljøet?"