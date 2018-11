Fyns Amts Avis mener: Fej og farlig selvtægtsadfærd

Hvad motivet er, kan der ind til videre kun gisnes om, men det kunne være nærliggende at tro, at det er en vrede over mountainbikernes ræsen rundt i skoven. Og ja, det kan da være lettere irriterende, hvis man er ude at gå en fredelig søndagstur i skoven, og så bliver man overhalet af en cyklist i hidsig jagt på de mest udfordrende ruter, et sådant stykke natur kan byde på. Men ligefrem at placere stykker fra en hobbyknivs blad i en træstub er helt ude af proportioner. Ikke kun fordi sabotage og hærværk er ulovligt, men fordi både dyr og mennesker kan komme voldsomt til skade.

Personen, der placerede knivstykkerne på stubben, har ageret aldeles uforsvarligt, og uanset om intentionen var at genere mountainbikecyklisterne eller ej, så må man håbe, at vedkommende har en meget grim smag i munden. Vedkommende skal i hvert fald være taknemmelig for, at det kun var et cykeldæk, der blev sprættet op. Det kunne være gået langt værre og konsekvenserne kunne have været langt mindre overskuelige end, at René Pedersens tur i skoven endte lidt hurtigere end planlagt, og at han nu skal investere i et nyt dæk til cyklen.

Denne type selvtægt er utilstedelig, og vi må håbe, politiet finder frem til gerningsmanden.

I det hele taget synes noget at være helt galt med selvtægtskulturen, når det handler om at lægge hindringer i vejen mountainbikecyklister.Mountainbikeløbet Bissen, som bliver kørt om foråret i Svendborg, har alle de år, det har eksisteret, været udsat for chikanerier og forsøg på at sabotere løbet.

På den ene side er det derfor helt relevant for cyklisterne at se indad, for noget tyder på, at de har trådt mindst et menneske gevaldigt over tæerne, og måske er der noget i deres adfærd, som kan justeres, så ingen føler sig generet, når de indtager naturen på to hjul. Noget tyder i hvert fald på, at der er en dialog, der godt kunne trænge til at blive taget op, og her skal parterne helt grundlæggende altid være klar til at se på egen adfærd.

Og så er der den anden side; det er ualmindeligt svært at få øje på, hvad der skulle kunne berettige den adfærd, René Pedersen i weekenden måtte lægge dæk til.

Den eller de personer, der måtte have et udestående med mountainbikerytterne, burde have mod og mandshjerte nok til at stå frem med en eventuel kritik af cyklisterne, i stedet for at udøve denne feje og farlige form for selvtægt.