Fyns Amts Avis mener: Et stærk projekt og ansvarlige politikere

Det ligner et særdeles spændende projekt Svendborg Gymnastikforening har gang i sammen med SfB og Svendborg Idrætshal. Hvis planen om at udbygge SG Huset, bygge en ny træningshal og et nyt klubhus til SfB lader sig realisere, vil det kunne give idræts- og foreningslivet i Svendborg et markant løft. Vi kan tale meget om landsstævnet, og den positive indflydelse, dette byggeri kan have på stævnet, men det er mere interessant at kigge på planerne med et lidt længere lys. Det vil kunne give de tre involverede parter et markant løft, og det vil være et stærkt bidrag til området.

Som det altid er med den slags, så skal der penge på bordet, og alle, der kender en smule til kommunal økonomi - ikke kun i Svendborg, men i temmelig mange af landets kommuner - ved, at den slags byggeprojekter kan belaste et kommunalt budget ganske alvorligt. Ikke nødvendigvis fordi kommunen skal betale de 85 millioner kroner, som dette projekt formentlig løber op i, men fordi Svendborg Kommune bliver bedt om at stille en lånegaranti. Det kan låse dele af den kommunale økonomi, og det er der ikke meget plads til i Svendborg, hvor hver en krone tæller.

Naturligvis kan det betragtes som værende ærgerligt, at hvis hverken Socialdemokratiet eller Venstre lige umiddelbart hopper med på den gode idé, men som både Lars Erik Hornemann (V) og borgmester Bo Hansen (S) tilkendegiver, så kan Svendborg Kommune kan det blive en udfordring for Svendborg Kommune at stille en lånegaranti på godt 57 millioner kroner. Det er et udtryk for forsigtighed bygget på nødvendighed - ikke modvilje.

Det er sådan set blot en ansvarlig adfærd de to herrer udviser, selv om det selvfølgelig ville være mere interessant, hvis politikerne hoppede med på vognen og fandt ressourcerne. Sådan ser virkeligheden bare desværre ikke ud, og Hornemann og Hansen har jo også et ansvar for mange andre ting end en styrkelse af idrætslivet.

Det er en hindring på vejen for projektet, der på ingen måde skal tales ned. Der er masser af spændende ideer i det, og kan det realiseres, vil det være fantastisk. Det kræver nok bare en tur rundt om nogle fonde, før det kan blive til virkelighed. Og så er det i øvrigt glimrende, at politikerne i den kommende uge kan melde klart ud, hvor byrådet står, så SG, SfB og idrætshallen forhåbentlig kan komme videre med planlægningen af et projekt, der vil gøre forenings- og idrætsfaciliteterne en god tand bedre.