Fyns Amts Avis mener: Et skridt på vejen i Tankefuld

Der er endnu ikke banket en eneste ny afsætningspæl i jorden ude i Svendborgs planlagte nye bydel, Tankefuld, men nu er der da i det mindste udsigt til, at der bliver taget et skridt.

Et forsigtigt og et lidt nølende skridt, men ikke desto mindre et skridt.

Firmaet JMT vil sammen med Domea gerne opføre 90 almene boliger i Troense på Tåsinge. Det vil medføre en kommunal medfinasiering på 13 millioner kroner. Kommunen er klar til at åbne kassen, hvis JMT samtidig køber og bygger på 40 grunde i Tankefuld. Med den lille tilføjelse, at lige nøjagtigt de 40 kommende boliger i Tankefuld ikke behøver at blive udstyret med de såkaldt aktive tage, som dækker over blandt andet solceller eller tagterrasser.

Det er egentlig ikke fordi, man får indtrykket af, at udsigten til nye almene boliger i og omkring Svendborg får politikerne op at ringe. Dem er der allerede planlagt en del af.

Det er heller ikke fordi, kommunekassen bugner, og politikerne i byrådet simpelthen ikke aner, hvad de dog skal bruge de sidste 13 millioner kroner på.

Det er nok mere udsigten til, at der langt om længe ser ud til at ske noget i Tankefuld, der virker tiltrækkende, og som fik 17 ud af 29 byrådsmedlemmer til at nikke ja til handlen forleden.

Det er sådan set forståeligt nok. Tankefuld trækker store veksler på den kommunale økonomi, og langt de fleste af de tomme grunde er stadig tomme til glæde for ikke særligt mange andre end insekter og lejlighedsvis forbipasserende hundeluftere, harer og hjortedyr.

Sådan har det set ud i efterhånden mange år, og der var ingen tegn i sol og måne på, at tingenes tilstand ville ændre sig.

Visionen bag Tankefuld var smuk, da den blev lanceret, men hverken konjunkturerne eller flytte- og byggeivrige borgere var for alvor med på den grønne tanke. Når det nu er virkeligheden, så giver det god mening at slække lidt på visionerne.

Spørgsmålet er dog, om man ikke allerede nu skulle tage skridtet fuldt ud. I stedet for at isolere de lempede miljøkrav til de 40 aktuelle byggegrunde, så kunne man allerede nu hive plasteret af og generelt lempe kravene.

Hvordan vil man ellers gebærde sig, når den næste potentielle tilflytter helst vil bygge sit nye hus med et almindeligt tag?

Skal vedkommende så først bygge en almennyttig bolig i Lundeborg?

Når der nu er låst op, så burde politikerne seriøst overveje at holde døren åben.