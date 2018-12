Fyns Amts Avis mener: Et godt skridt på en lang vej

480. Det er antallet af husstande i Svendborg Kommune, der nu har fået udsigt til hurtigere internetforbindelse, og det er der grund til at klappe i hænderne over af flere årsager.

For det første er det jo bare rart at have hurtig adgang til nettet, når vi for eksempel gerne vil streame en tv-serie eller spille et online-spil. Der er altså underholdningsværdien, som får et pænt nøk opad.

For det andet og nok også mere væsentligt er både uddannelses- og erhvervsvinklen på sagen.

Den sidste først: Bor man for eksempel i Lunde og omegn, så har det at drive en forretning hjemmefra været lidt af en udfordring, fordi al anden elektronik mere eller mindre skal slukkes, hvis der skal indberettes moms eller sendes regninger ud til kunderne. Det er naturligvis en hæmsko og noget rod, hvis den slags ikke virker. En dårlig bredbåndsforbindelse er ganske enkelt hæmmende for erhvervslivet.

Og så er der uddannelsesperspektivet. De fleste lektier og opgaver skal læses og afleveres digitalt. Den går ikke længere med griflerier på papir, når blækregningen skal afleveres. Og selve opgaverne får eleverne heller ikke længere stukket i hånden af lærerne. Det meste foregår digitalt, hvilket også er fint, fordi vi derved skærer markant ned på papirforbruget i sammenligning med for 20-30 år siden.

Det er alt sammen godt, når det virker, men når beboerne i nogle områder, fordi de ligger lidt væk fra alfarvej, vedbliver med at være sat voldsomt tilbage, så skal der selvfølgelig gøres noget. Det gør bredbåndspuljen heldigvis også. Der er nu flere gange delt ud af midlerne, og det kommer til at blive meget tydeligt de i alt 10 steder i Svendborg, hvor der drysses penge ud til forbedring af bredbåndsnetværket.

Og virkeligheden er jo, at en ordentlig internetforbindelse er stort set lige så vigtig som god veje og ordentlige kollektive transportsmuligheder. Det er tre ting, der bare skal virke i vores samfund. Man kan så indimellem diskutere, hvor godt det går med den kollektive trafik blandt andet mellem Sydfyn og Odense, og de mange færdselsuheld på især den vestlige del af den fynske motorvej taler også sit tydelige sprog. Men ligesom vej- og skinnenet kan trænge til opdateringer, så giver det sig selv, at det samme gælder bredbåndsforbindelserne.

Nu rykker det lidt på Sydfyn, og det er der grund til at glæde sig over, men i mål er vi ikke. Langt fra faktisk. Når blikket falder på Langeland er der stadig enorme huller, der pinedød skal lukkes. Øen er i udtalt grad udfordret, og håbet må være, at næste gang der skal uddeles midler fra bredbåndspuljen, så ligger der en god stak solide ansøgninger fra Langeland, så øen kan nærme sig et niveau, der er bare nogenlunde fornuftigt.