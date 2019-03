Fyns Amts Avis mener: Et ærgerligt farvel til et lille stykke mediehistorie

Det er et stykke avishistorie, der ser ud til at lakke mod enden. Tallene på top- og bundlinjen er blevet gransket nøje, budgettet for det kommende år er blevet vurderet, og som det ser ud lige nu, så lukker Den lille Avis, der har sin faste base i den vestlige del af Svendborg Kommune, når det nye års første og eneste udgave af avisen er udkommet i første uge af 2019. Og selv om denne titel naturligvis for os er en konkurrent, så hilser vi på ingen måde lukningen af Den lille Avis velkommen.

I 108 år er avisen udkommet, og Den lille Avis har fungeret som områdets ugentlige ølkasse, de lokale har kunnet træde op på og udbrede deres budskaber til læserne fra. Samtidig har den også, som Michael Grube Andersen, der er formand for Vester Skerninge Tennisklub og medlem af Forum 5762, fortæller, været områdets avis. Stedet, hvor de kunne læse om stort og småt fra lokalområdet.

Det er med andre ord en væsentlig rolle avisen har spillet for sin egn. Desværre er den løbet ind i en økonomisk presset situation, ejerne ikke kan sno sig ud af. Og det er naturligvis brandærgerligt. Mangfoldighed er en kvalitet også i mediebranchen, og Den lille Avis har ganske enkelt spillet en rolle, der har haft og har betydning ganske lokalt. Ligesom de fleste andre ugeaviser har det. Det er her, man kan samle op på nogle af den seneste tids nyheder og få et overblik over, hvad der sker i den kommende uge.

Udgiveren Stefan Mark Pedersen lufter muligheden for at andre kan overtage driften. Et håb, som også Michael Grube Andersen nærer, og nye kræfter kan da også tage over og måske vælge at gå den rent digitale vej, så området ikke mister en vigtig platform. Det er ingen let vej, og måske kan det også være, at Den lille Avis skal drives på mere frivillig eller foreningsbasis.

Det minder lidt om landsbyernes udfordringer med at holde liv i de lokale købmænd, og sagen er jo den, at det i vid udstrækning er de lokale, der skal sikre, at små forretninger, som Den lille Avis jo også var, overlever. Det handler ikke om at pege nogen eller noget ud, men det er en konstatering af, at det er svært at drive en lille medievirksomhed - ligesåvel som det kan være at drive en tilsvarende virksomhed i lidt større skala. Presset på branchen er stort, og indimellem kræver det desværre ofre.

Den lille Avis har levet fint op til sit ydmyge navn, og det er stadig en fin lille avis, som har overlevet ganske mange år vel nærmest lidt på trods af omstændighederne. Håbet er da også, at det lokale talerør ikke forsvinder helt. Men det kræver, at lokalområdet samler sig om at løfte opgaven, ligesom nogle områder har gjort det for at holde liv i skrantende købmandsforretninger.