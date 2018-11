Vi har aldrig haft bedre muligheder for at komme i kontakt med hinanden, og især den generation, der er født ind i tidsalderen for de sociale medier, har de bedste forudsætninger for at skabe forbindelser til andre mennesker. I hvert fald digitale forbindelser.

Alligevel viser tal fra Den Nationale Sundhedsprofil, at præcis den generation, der nok mest hjemmevant navigerer rundt på de sociale medier, også er den generation, hvor ensomhed er mest udbredt. Det er bekymrende. Og endnu mere bekymrende er det, at kurven bevæger sig stejlt opad for netop de 16-24-årige. Det ser heller ikke positivt ud for de 25-44-årige, men larmen fra alarmklokkerne bimler mest indtrængende, når blikket falder på den yngste gruppe.

Knap hver 10. i denne gruppe føler sig ensomme. Det svarer til, at to eller tre elever i hver gymnasieklasse ikke får opfyldt deres behov for at være sammen med og opleve et fællesskab med andre mennesker.

Det er i særdeleshed bekymrende.

Læge og forfatter Imran Rashid peger på mobiltelefonen, som den helt store synder. I stedet for at bygge bro mellem mennesker, skaber den en distance, der lader den digitale kontakt afløse den fysiske kontakt.

Han har helt givet ret i, at rekylen fra de sociale medier har været uventet, og konsekvensen har i mange tilfælde været, at vi i langt mindre grad ser hinanden i øjnene eller rør ved hinanden, når vi kommunikerer. Det foregår i stedet gennem det kølige lys fra telefonen. Og så kan vi have nok så mange venner, kontakter eller følgere, men det giver os ikke nødvendigvis bedre eller tættere relationer til andre mennesker. Nogle gange kan det ligefrem være fremmedgørende.

Det kan dog også synes lidt letkøbt, hvis vi nøjes at pege fingre af det lille stykke elektroniske djævelskab. Vi træffer trods alt selv nogle valg, og vi beslutter selv, hvor meget tid vi vil tilbringe i selskab med vores små tidsrøvere.

Dermed langt fra sagt, at det stigende antal ensomme unge selv har bedt om problemer. Der er ingen, der beder om den slags problemer.

Vores samfund er skruet sådan sammen i dag, at individualisme er en grundpræmis, og det er langt fra kun for de 16-24-årige, det gælder. Det selvrealiserende og -iscenesættende menneske med hang til mestendels af have øje for sig selv findes i alle aldre. Derfor brydes der ofte ud i kollektiv jubel, når et nyt fællesskab materialiserer sig som en modreaktion mod egomentaliteten. Det virker paradoksalt, når mennesket i sin grundnatur er et socialt væsen.

Der er altså tale om en struktur i samfundet, og der er et stort behov for, at netop den grundpræmis vedholdende bliver udfordret. Og så kan det godt være, vi skal være bedre til at parkere mobiltelefonen uden for vores rækkevidde i flere af døgnets timer, men overforbruget af mobiltelefoner er snarere et symptom på, at noget er galt frem for årsagen. Og kan vi nedbringe mobiltiden, kan vi måske også rokke ved ensomheden. Men der skal formentlig mere til end det, hvis vi skal knække ensomhedskurven. Måske skulle vi forske lidt mere i, hvorfor det går den præcis modsatte vej for de 75+-årige.