Fyns Amts Avis mener: Endnu en pinlig stramning, der sætter Danmark i et dårlig lys

1. januar overtog staten kontrollen med udenlandske par, der strømmer til Danmark for at blive gift, fordi det er rimeligt nemt her i landet.

Samtidig har den nye instans, Enheden til prøvelse af ægteskaber, sat sig for at kontrollere, om de udenlandske par rent faktisk elsker hinanden. Som noget er proformaægteskaber nemlig blevet forbudt.

For når der er tale om udlændinge, der kommer til Danmark, så må der jo med sikkerhed være tale om lusk. Sådan synes hele bevæggrunden for den nye praksis i hvert fald at være.

Baggrunden for hele øvelsen er, at der har været en formodning om en storstilet og organiseret strøm mod Danmark af folk, der alene gifter sig for at få opholdstilladelse i det rige Europa.

Det er en strøm giftefogederne i små kommuner slet ikke har kunnet dæmme op for, og derfor var der behov for både en stramning og en statslig kontrol.

Dermed mister en række små kommuner - blandt dem Langeland og Ærø - et solidt indtægtsgrundlag og hele den omsætning i turisterhvervene, der følger med.

Læser man Rigspolitiets rapport, der er grundlaget for stramningen, er det temmelig tyndt, hvad der er af dokumentation for, at der virkelig skulle foregå en organiseret og kriminel praksis med fupægteskaber.

Rigspolitiet kan henvise til to sager, der kører i Tyskland og har fundet fire konkrete tilfælde. Blandt andet et par, der blev gift på Ærø på et falsk visum og en pakistansk mand med en falsk italiensk opholdstilladelse, der forsøgte at blive gift med en rumænsk kvinde.

Det er ikke meget, når man tænker på, at mere en 10.000 udlændinge bliver gift i Danmark hvert år - heraf de 4600 på Ærø. Hvis der virkelig var tale om et reelt problem, skulle man tro at Rigspolitiet var i stand til at finde flere sager.

Sagen er nok den, at hovedparten af de udenlandske par kommer til Danmark, fordi Danmark er en mulighed i et Europa, hvor det bliver sværere og sværere at gifte sig med nogen, der kommer fra det, der så fint hedder tredjelande.

Stramningen er bare endnu en i rækken, der bygger på den udlændinge-forskrækkelse, der præger Danmark i disse år.

Stramninger, der betyder, at danskere, der er gift med udlændinge, må bo i Tyskland eller Sverige for at kunne tage deres ægtefæller gennem mange år med til Danmark. Stramninger, der betyder, at deres børn bliver smidt ud af landet. Og stramninger, der betyder, at selv danskere, der er født og opvokset i Danmark, skal bestå både sprog- og nationaltests for at få et pas.

Det er fint nok at dæmme op, hvis der er tale om en reel udnyttelse af de danske regler. Men hvis det alene bygger på fordomme og formodninger, er det bare endnu en i rækken af pinligheder, der sætter Danmark i et dårligt lys.

Men om et års tid kan vi jo se, hvor mange fupægteskaber, Enheden til prøvelse af ægteskaber har stoppet.

Jeg gætter på ganske få.