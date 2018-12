Fyns Amts Avis mener: En uundværlig hjælp til de mest udsatte

Svendborg har en gadesygeplejerske og en opsøgende støtte-kontaktperson, og tilsammen udgør de en duo af uvurderlig betydning for nogle af de svageste borgere i kommunen.

Birgitte Juul Hansen og Flemming Sørensen, som de to hedder, sikrer nemlig, at en stor gruppe mennesker, der enten er, har været eller er godt på vej helt ned at vende på bunden, gives i livline. En livline, der ikke kan leveres udelukkende fra et kommunalt kontor.

Det kræver lidt ekstra, hvis Birgitte Juul Hansens og Flemming Sørensens livline skal nå helt ud til misbrugerne, og derfor sørger de for at møde misbrugerne, hvor netop den gruppe borgere føler sig mest tryg.

Det er i Ærøfærgens ventesal, ved banegården, på Føtex' parkeringsplads, på mødestederne På Banen og Den blå Lagune nede på havnen. Og ikke på et kontor hos socialforvaltningen eller hos en læge, som for de fleste mennesker udgør en udebane.

Og det har kæmpe betydning for de mennesker, som har brug for Birgitte Juul Hansen og Flemming Sørensen, at hjælpen kan komme til dem, frem for at de skal finde frem til hjælpen. Hvis sidstnævnte gør sig gældende, er sandsynligheden for, at kontakten ikke bliver skabt, meget stor, og så bliver det så meget desto sværere at hjælpe de mennesker, som er røget ud i et misbrug.

Nogle grupper i vores samfund har brug for en ekstra håndsrækning, fordi de er landet i en livssituation, hvor det at bede om hjælp til at få tjekket helbredet, udfyldt papirer til kommune og meget andet er noget, de bare ikke har overskud til at få gjort. De har brug for at blive skubbet lidt bestemt, men også blidt til i den rigtige retning.

Kodeordet er tryghed. Birgitte Juul Hansen og Flemming Sørensen lærer nemlig for eksempel flokken nede i Den blå Lagune at kende, og der kan siges ting fra begge sider af bordet, uden at det behøver komme videre eller stå i nogen sagsmapper.

Det giver en fortrolighed og tryghed for den gruppe svendborgensere, som har været lige lovligt hårde ved sig selv og slidt lidt for grundigt på sig selv og deres omgivelser.

Og så kan det godt være, at en gadesygeplejerske og en støtte-kontakt-person ikke kan trylle en mangeårig misbruger om til at blive fuldt velfungerende bankmand, men de kan give nogle af de mennesker, som har lidt svært ved at få styr på deres hverdag, det nødvendige skub i den rigtige retning, så hverdagen pludselig hænger sammen, uden at hver morgen skal indledes med små skarpe og et par guldøl.

Det er en god investering i denne gruppe menneskers livskvalitet, at vi har denne duo til se efter dem, når de går deres ugentlige runde i byen og ved havnen, ja, og nogle gange også hjem til den enkelte, som lige har brug for lidt ekstra omsorg.