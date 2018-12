Fyns Amts Avis mener: En tvær smiley til fødevarekontrollen

Slagter Richardt Larsen er tilsyneladende godt træt af Fødevarestyrelsens kontrol med forburgerbeskyttelsen.

Ved tre ud af fire besøg på bare tre måneder i forretningen Richardts Kød i Svendborg har kontrollanten set sig nødsaget til at efterlade en sur smiley.

Fødevarestyrelsens kontrol har gang på gang kunnet konstateret, at der ikke bliver gjort ordentligt rent i Richardt Larsens slagterforretning.

Og efter den politianmeldelse, der fulgte med seneste sure smiley-besøg, overvejer han nu helt at trække sig tilbage.

"Jeg er 70 år og har arbejdet her i snart 36 år, så jeg gider sgu ikke mere", som han sagde, da Fyns Amts Avis bad hans kommentar til Fødevarestyrelsens politianmeldelse.

Men mon ikke mange forbrugere også er tilsvarende trætte af virksomheder, som tager alt for let på fødevaresikkerheden?

For selv om langt de fleste forretninger, restauranter, caféer og kantiner samvittighedsfuldt følger reglerne, er der også alt for mange, som ikke respekterer Fødevarestyrelsens krav til rengøring, hygiejne og egenkontrol.

Og selv om der er brådne kar i alle brancher, er der især i fødevarebranchen et ekstraordinært behov at tage hånd om forbrugersikkerheden.

For dårlig hygiejne og manglende rengøring i køkkenerne kan få alvorlige følger for den enkelte.

Sådan som det kan have været tilfældet i forbindelse med et førstehjælpskursus, hvor Richardt's Kød er under mistanke for at have leveret sygdomsfremkaldende smørrebrød.

Fødevarestyrelsens smiley-statistik gør ellers indtryk.

Sidste år blev der gennemført 51.313 kontrolbesøg.

Og kun 1257 resulterede i en sur smiley.

Men eftersom kontrollen kun giver et øjebliksbillede, og virksomhederne samtidig i høj grad forventes at kontrollere sig selv, er den ikke desto mindre for nem at løbe om hjørner med for fødevarevirksomheder, som enten ikke magter at følge spillereglerne eller helt bevidst overtræder dem.

Og da forbrugerne har en berettiget forventning til fødevarekontrollen som garant for fødevaresikkerheden, synes der at være behov for at skærpe både kontrollen og straffen for ikke at tage hensynet til forbrugerne alvorligt.

Samtlige partier i Folketinget blev for nylig enige om et fødevareforlig, der på nogle områder skærper fødevarekontrollen.

Men der er tilsyneladende intet, der forhindrer en virksomhed, som på bare tre måneder har fået tre sure smileys, i at fortsætte salget af fødevarer.

Og det heller ikke selv om der er mistanke om, at kunderne kan have fået sygdom med i købet.

Derfor skal fødevarekontrollen have en tvær smiley.

Og en anmærkning om, at der fortsat er behov for at styrke forbrugerbeskyttelsen.