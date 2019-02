Fyns Amts Avis mener: En lykkelig dag for Sydfyn

3F-formand Bjarne Elnegaard sagde det meget præcis, da han udtalte sig om udsigten til 80-100 nye arbejdspladser på Sydfyn:

"Det her er rigtige nye arbejdspladser. Så jeg synes, det er en rigtig glædelig dag."

Det drejer sig om den langelandske vindemøllevirksomhed Dencam, der vokser nærmest eksplosivt i disse år. For knap tre år siden havde den 70 ansatte i Rudkøbing. I dag er de 210 og læg dertil de omtalte 80-100, der skal rykke ind i de tidligere SSP Technology-haller i Kirkeby. Det ligner så sandelig et lille erhvervseventyr, der er i gang.

Den slags små eventyr tager vi naturligvis imod med kyshånd. Der har været flere af dem på det seneste. Et af dem var de 100 skattearbejdspladser og nu altså en udvidelse af Dencam.

Og der er jo flere positive effekter ved en udvidelse af den kaliber.

Den fortæller os, at Dencam er en virksomhed, der er på vej frem på et marked, der er i vækst. Det i sig selv er jo en god udvikling, og det fortæller, at Dencam i den grad har fået fat i den lange end.

Kigger vi dernæst ind på arbejdsløshedstallene, så kommer det formentlig også til at gøre godt på Sydfyn. Lige nu ligger tallet på omtrent fire procent i Svendborg Kommune, og når det falder, stiger skatteindtægterne. Det er naturligvis også godt.

Og kigger vi så på de mennesker, der forhåbentlig lige om kan træde ud af arbejdsløshedskøen og ind ad døren hos Dencam i Kirkeby, så bliver deres hverdag med et væsentlig bid sjovere. At stå uden job er noget de færreste trives med, så på den måde styrkes livskvaliteten i de familier, der berøres positivt af denne udvidelse.

Det er en stor afdeling, der på denne måde åbner i Svendborg og det endda meget kvikt. Hvis det skal nås til om tre ugers tid, så får Bjarne Elnegaard og hans flok hos 3F givetvis lidt sved på panden de kommende uger, men så længe årsagen er, at flere får plads på arbejdsmarkedet, så er det formentlig heller ikke noget, de er kede af.

Svendborg og Sydfyn har længe sukket efter flere af denne type arbejdspladser - ikke at det har set håbløst ud i området, men åbningen af store arbejdspladser er ikke hverdagskost på Sydfyn eller for den sags skyld Langeland. Derfor er det værd at kippe med flaget, når det lykkes, og lette på hatten af folkene i Dencam, der gør et godt stykke arbejde. Så godt, at der altså er mere end rigeligt arbejde til virksomheden, og nu er det altså muligt at tage imod nye og større ordre, fordi Kirkebyaftalen er nået i mål.