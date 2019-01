Fyns Amts Avis mener: En hurtig forklaring på tragedien er nødvendig

Danmark er i sorg.

På årets første hverdag, hvor intet tydede på, at noget værre end et voldsomt blæsevejr og vand i kældrene skulle ramme os, rystede den forfærdelige togulykke på Storebælt nationen.

Ulykken kostede seks mennesker livet. 16 andre blev kvæstet.

Og der er formentlig endnu flere af dem, der slap fra ulykken uden fysiske skader, som vil være mærket på sjælen for livet

De første tanker går til de dræbte i togulykken på Storebælt.

Og naturligvis også til de pårørende, som på så tragisk og helt meningsløs vis har mistet deres kære.

Men meget hurtigt derefter melder spørgsmålet om, hvordan det dog kunne ske, sig jo også.

For det var ulykken, der ikke burde kunne ske.

Og derfor også en ulykke, som efterlader nationen med et presserende behov for at få en forklaring på, hvorfor den så alligevel gjorde det.

Ikke siden afsporingen af et intercitytog ved Sorø i 1988 har så mange mennesker mistet livet i en togulykke i Danmark.

Årsagen til ulykken viste sig dengang at være for høj hastighed på en strækning med fartbegrænsning.

Og den satte skub i en tiltrængt opgradering af sikkerheden på de danske jernbaner.

Der blev i de følgende år indført et system, som automatisk bremser tog, der enten passerer et rødt stopsignal eller overskrider den tilladte hastighed.

En formentlig stærkt medvirkende årsag til, at Danmark siden har været forskånet for togulykker med et større antal dræbte og kvæstede.

Men altså også kun indtil onsdag morgen, hvor det gik grueligt galt på den lave del af Storebæltsbroen ved Nyborg.

I den kraftige blæst med vindstød af stormstyrke på tværs af broen blev intercitylynet med kurs mod Sjælland tilsyneladende ramt af en lastvognstrailer fra et forbipasserende godstog.

Det var omstændigheder, som gav anledning til mange formodninger.

Men nogen faktuel viden om årsagen til ulykken, og hvad det egentlig var, der skete, har myndighederne og offentligheden i skrivende stund ikke.

Togulykken på Storebælt er den værste i Danmark i 30 år.

Og det er helt afgørende for jernbanesikkerheden i særdeleshed og trafiksikkerheden på Storebæltsbroen i almindelighed, at omstændighederne ved den bliver undersøgt til bunds.

Derfor er det også klogt af myndighederne og de implicerede parter ikke at give sig af med formodninger og gætterier i de første timer efter en så omfattende og tragisk ulykke.

Men de tusinder af mennesker, som hver eneste dag passerer Storebælt i tog eller bil, skal også kunne være trygge ved fortsat at benytte en af Danmarks mest trafikkerede hovedfærdselsårer.

Og derfor har nationen som helhed et indlysende behov for så hurtigt som overhovedet muligt at få en forklaring.