Fyns Amts Avis mener: Du kan være med til at tale Sydfyn op, kære læser

Vi på Fyns Amts Avis får ind imellem at vide, at vi er alt for kritiske og alt for negative, og at vi burde tale vores lokalområde lidt mere op i stedet for altid at påpege fejl og mangler.

"Vær nu lidt positive", lyder det, når vi endnu en gang har været uden med riven over for politiske beslutninger, der lukker børnehaver eller sparer på velfærden, eller når vi stiller spørgsmål til lokale virksomheders regnskaber.

Men det er nu en gang et medies fornemmeste opgave at stille sig kritisk an og beskrive virkeligheden, som den er, og det medfører ofte at påpege fejl og fremføre kritik. For ofte er en forudsætning for, at forhold kan forbedres, at frie og kritiske medier sætter lys på noget, der ikke fungerer. Først når der bliver gjort opmærksom på fejlene, kan de blive rettet, og derfor er kritisk journalistik faktisk i sin kerne også konstruktiv.

Når alt det er sagt, er vi selvfølgelig også til for at fortælle alle de såkaldt positive historier fra Sydfyn. Historier, der er med til at sprede optimisme, virketrang og glæde blandt vores læsere. Det gør vi med glæde, for det er - også - en del af vores DNA at fortælle om de mange initiativer, der gør en forskel for medborgere i lokalområdet.

Det gør vi hele året, men vi gør det i særlig grad, når avisens fødselsdag nærmer sig. I den anledning uddeler vi nemlig Den Sydfynske Initiativpris, som vi har gjort det siden 2013. Vi gør det igen 2. februar 2019 på Kammerateriet i Svendborg, hvor den heldige vinder som det bedste sydfynske initiativ løber med sejren, æren og 30.000 kroner.

Men selv om der i konkurrencer og prisuddelinger som oftest kun er én vinder, er der i dette tilfælde mange vindere. Det er dels alle de lokale kræfter, der bruger tid, vilje og energi på at sætte noget i værk, dels alle dem, der får glæde af deres virketrang. Ja, i virkeligheden er vi alle på Sydfyn vindere, når de gode initiativer skal kåres.

Og vi ved, de gode eksempler på tiltag fra året, der er gået, er derude, og at der er mange af dem. Men vi har brug for din hjælp, kære læser, til at fortælle om dem, så juryen har det bedste grundlag at finde den rigtige vinder på. De foregående år er prisen gået til Skarøfestivalen, foreningen bag Ørstedspavillonen, bagmændene til Oprør fra Udkanten, Medicinhaverne i Tranekær og i 2018 Svendborg Amatør Sejlklub.

Hvem, synes du, fortjener det største skulderklap for sin frivillige og uegennyttige indsats for andre og for lokalområdet? Skriv din indstilling os på mail-adressen initiativ@faa.dk med en kort begrundelse. Så er du med til at tale Sydfyn op. Og måske er det dit bud, der ender med at løbe med prisen.