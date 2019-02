Fyns Amts Avis mener: Dine indkøb har konsekvenser

På mandag åbner et nyt supermarked i Svendborg og Faaborg.

Eller åbner og åbner. Ikke i sådan fysisk forstand, for der er tale om online-supermarkedet Nemlig.com, fortrinsvis ejet af den danske dollarmilliardær Anders Holch Povlsen.

Noget tyder på, at det er en sund forretningsstrategi at have en milliardær i ryggen, for efter otte år giver biksen stadig ikke overskud på nationalt plan, men firmaet oplyser, at man i Københavnsområdet opererer med sorte tal på bundlinjen.

Nu bliver det så forbrugerne i Faaborg, Svendborg og Thurø, som kan klikke sig til de daglige indkøb.

Det står intetsteds skrevet, at indkøb af dagligvarer skal foregå i et traditionelt supermarked. Som forbruger er der derfor ikke nogen grund til at have dårlig samvittighed, hvis man vælger internet-løsningen. Der kan tværtimod være gode grunde til at gøre det.

Man skal dog være opmærksom på, at det selvfølgelig har en betydning, hvor man lægger sine indkøb. Det er nu engang sværere for det lokale supermarked at overleve, hvis omsætningen begynder at svigte. Og ja, det betyder i den sammenhæng noget, hvor den enkelte forbruger handler.

Det er egentligt overraskende, at det stadig kan komme bag på folk, at de ikke kan samle deres store indkøb i de store supermarkeder eller online-supermarkeder og samtidig bevare den lille lokale købmand. Men vi har nok alle sammen en tendens til at tro, at det i den store sammenhæng ikke har den store betydning, hvad lige netop jeg gør som enkeltindivid eller husstand,

Det gælder alt fra at smide batterier i skraldespanden til at lade lyset brænde og altså indkøb.

Vi så det senest lokalt sidste sommer, da det gik op for folk i landsbyerne omkring Svendborg, at deres lokale købmand og supermarked var i knibe.

Som det siden fremgik, så var der en stor opbakning til det lokale, på trods af at mange havde vænnet sig til at købe varerne andetsteds.

Heller ikke når det gælder indkøb, kan man blæse og have mel i munden samtidig. Det gælder dagligvarer, og det gælder detailhandlen, som i årevis har kæmpet med den tiltagende handel på internettet.

Hvis du vil bevare den lokale fotohandler, tøjbutik eller hvidevarebutik og trygheden ved, at du altid lige kan gå ind i butikken og få vejledning eller bytte en defekt vare, så skal du også bruge dem.

Og hvis du synes, det er vigtigt med et lokalt supermarked, så nytter det ikke noget, at du flytter alt din handel over på internettet.

Det kan du ikke overlade til andre.