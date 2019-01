Fyns Amts Avis mener: Det skal ikke være forbudt at være dum

Det er dumt at ryge.

Så langt så godt.

Men skal det også være forbudt?

Det spørgsmål rejser mange både rygere og ikke-rygere - men nok flest af de sidstnævnte - efter nye tal om vores trang til tobak.

Ifølge Sundhedstyrelsen er 23,1 procent af os rygere.

Og selv om det tal i sig selv er opsigtsvækkende, er det især den nedslående kendsgerning, at der er betydeligt flere rygere end for blot to år siden, der bør få alarmklokkerne til at ringe.

De nye tal fra Sundhedsstyrelsen er en statistisk falliterklæring for Danmarks officielle rygepolitik.

Tvunget af omstændighederne - som for eksempel at rygning er skyld i op mod 14.000 årlige dødsfald og koster sundhedsvæsenet milliarder af kroner - har skiftende regeringer forsøgt at begrænse skaderne.

Men den overraskende stigning i antallet af rygere bekræfter kun indtrykket af en årtier lang og kun halvhjertet politisk kamp mod tobakkens forbandelser.

Og den efterlader samtidig et akut behov for yderligere handling.

Til fordel for folkesundheden.

Det er for eksempel helt ubegribeligt, at det tilsyneladende er umuligt at finde et flertal i Folketinget for at sætte afgiften - og dermed prisen - på en pakke cigaretter op.

Og helst til en høj pris, unge førstegangsrygere ikke kan betale.

For det virker!

Det viser al erfaring fra udlandet.

I Norge, hvor en pakke cigaretter koster tæt på 100 kroner, er der således betydeligt færre unge blandt rygerne.

Og selv om en pris i norsk størrelsesorden sikkert vil øge grænsehandlen og koste den danske statskasse penge, er gevinsten i form af færre unge, som dropper den første smøg, langt mere værd.

Det ville næppe heller genere nogen andre end rygerne at begrænse deres muligheder for at give efter for trangen til tobak.

Der er stadig store dele af det offentlige rum, hvor et rygeforbud ville være på sin plads.

Og samtidig en stor hjælp til de rygere, som i virkeligheden hellere end gerne vil holde op.

Og det er mange, som gerne vil.

Ifølge Sundhedsstyrelsens nye tal har 77 procent således forsøgt at kvitte smøgerne mindst én gang i deres røgfyldte liv.

Det er ikke forbudt at være så dum at ryge. Og det skal det heller ikke være.

For det må trods alt forventes af voksne mennesker, at de er i stand til at tage vare på sig selv og ansvar for deres liv.

Men det samme kan man sige om politikerne på Christiansborg.

De bør tage vare på folkesundheden.

Og ikke som nu fokusere på muligheden for at hente stemmer blandt de rygende vælgere frem for at påtage sig det politiske ansvar for at få dem til at kvitte tobakken.