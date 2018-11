Fyns Amts Avis mener: Det kan vi ikke være bekendt

Hamed Rezaii er tydeligvis en mærket ung mand fra Afghanistan.

Sådan som enhver, der har må flygte fra sit fødeland og undervejs tillige har mistet kontakten til forældre og søskende, vel sagtens ville være det.

Flugten fra Iran til Afghanistan og den begrundede frygt for, at hans nærmeste alle har mistet livet, har givet Hamed Rezaii ar på sjælen.

Og nu tilføjer fraværet af helt almindelige medmenneskelige hensyn i det officielle Danmarks måde at behandle asylansøgere på ham nogle nye.

Hamed Rezaii kom til Danmark i 2015 som flygtning fra en Taleban-kontrolleret provins i det krigshærgede Afghanistan.

Han blev sendt til det daværende asylcenter i Søby på Ærø og siden taget imod af familien Kjelsmark i Marstal i den anden ende af øen.

Et ophold, der ud over familien Kjelsmarks gæstfrihed, har været præget af voldsomme op- og nedture i Udlændingestyrelsens behandling af Hamed Rezaiis ansøgning om opholdstilladelse.

Og flest nedture.

De kulminerede forleden, da Hamed Rezaii - efter at have fået endnu et afslag - forsvandt fra familien Kjelsmarks hus i Marstal og først efter flere timer med frygt for hans liv blev fundet i god behold igen.

Der skal være "ganske særlige grunde" til at give asylansøgere, som ikke umiddelbart er i fare, hvis de sendes hjem, opholdstilladelse i Danmark.

Og som Udlændingestyrelsen lakonisk konstaterer i det seneste afslag på Hamed Rezaiis ansøgning om opholdstilladelse, så "er der ikke sådanne ganske særlige grunde i dit tilfælde".

"Du skal", tilføjer Udlændingestyrelsen, "derfor forlade Danmark senest den 27. november 2018".

Hamed Rezaii har ganske vist hverken familie eller andre, han kan knytte sig til i Afghanistan.

Og ifølge en psykolograpport er der samtidig en betydelig risiko for, at hans symptomer på posttraumatisk stresssyndrom "vil forværres yderligere, hvis han bliver sendt til Afghanistan".

Men ikke desto mindre konkluderer Udlændingestyrelsen altså, at der ikke er grund til at tro, at Hamed Rezaii ikke vil kun klare sig selv.

Det er muligvis lige efter bogen - og et opportunistisk og flygtningeforskrækket politisk flertals hoved - at sende en ung, fortvivlet asylansøger som Hamed Rezaii "hjem" til Afghanistan.

Men i givet fald er der så tale om en bog med en lov, der i både bogstav og ånd er umenneskelig.

Der er efterhånden for mange eksempler på, at der ikke bliver taget almindelige medmenneskelige hensyn, før asylansøgere bliver sendt ud af Danmark.

Og dét kan en nation, som bekender sig til både Grundtvig, FN's menneskerettigheder og den kommende juls kristne budskab om næstekærlighed og barmhjertighed ganske enkelt ikke være bekendt.