Fyns Amts Avis mener: Det er tid til at uddele et skulderklap

"Pengene, der følger med, er én ting. Men æren er mindst lige så stor, fordi det er en anerkendelse af projektet og de mange frivillige timer, vi har lagt i det."

Således sagde formanden for Medicinhaverne på Langeland, Helle Ravn, forleden til Fyns Amts Avis.

Hun sagde det om dengang Medicinhaverne 2. februar 2017 modtog Den Sydfynske Initiativpris. Og hun rammer sømmet lige på hovedet, for det, vi på Fyns Amts Avis gerne vil med initiativprisen, er netop at sætte fokus på de gode initiativer og give et skulderklap til mennesker, som giver den en ekstra skalle og skaber nogle oplevelser og muligheder i lokalsamfundene.

Vi har allerede fået en pæn flok indstillinger. Blandt dem er - naturligvis fristes man til at sige - Ærøexpressen, der også var med i opløbet i fjor, Hans Juul fra Ommel, der gør julen en del mere underholdende, når man lægger vejen forbi hans sommerhus i december, og så korpset af frivillige, der får hverdagen på plejecentret i Ollerup til at give lidt ekstra mening for beboerne.

Det er alle tre gode eksempler på initiativer, der fortjener den positive opmærksomhed, en indstilling giver. Og de er ganske forskelligartede, ligesom vi er som mennesker. Det viser blot den mangfoldighed, Sydfyn og øerne rummer, og det sætter vi pris på.

Ikke alle kan vinde, men alle kan bruge et anerkendende nik og den gestus, der ligger bag en indstilling.

Det gør godt, når andre bemærker, at man giver et ekstra nap med. Og når der sættes pris på den indsats, man yder eller de ideer, man får og fører ud i livet, så styrker det lysten til at blive ved.

Det kan være mange forskellige ting, der er en indstilling værd. Det kan være etableringen af et forsamlingshus, redningen af en købmandsbutik, ekstraordinært kulørt pyntning af huset op til jul eller det at gøre hverdagen til mere interessant for beboerne på et plejecenter. Ja, eller noget helt femte. Initiativerne er mange, så brug lige fem minutter på at overveje, om der er nogen, du kender, som godt kunne bruge et skulderklap. Det øger nemlig motivationen og lysten til at blive ved, skabe noget mere, folde nye ideer ud og skabe nye initiativer, når andre mennesker sætter pris på det.

Og når du så er kommet i tanke om, hvem du godt kunne tænke dig at indstille til Den Sydfynske Initiativpris, så lad os vide det, for der er stadig lidt tid at løbe på, inden vi samler alle indstillingerne sammen, kigger dem grundigt igennem i juryen og vurderer hvilke initiativer, der skal nomineres til prisen, og siden hvilket af de nominerede initiativer, der skal løbe med æren, skulpturen og de 30.000 kroner.

Du skal bare sende din indstilling med nogle linjer om, hvorfor netop det initiativ, du har i tankerne, fortjener prisen, til initiativ@faa.dk og gør det, så vi har det senest 9. januar.