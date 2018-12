Fyns Amts Avis mener: Det er en bytter!

Det er tanken, der tæller, når vi giver hinanden gaver.

Og mange af de gaver, der lå under juletræet i går, blev da utvivlsomt også givet af et godt hjerte og i håb om at glæde modtageren.

Men ikke desto mindre er der jo alligevel også nogle af dem, som man enten af nød eller af lyst må bytte til noget andet.

Der er skjorter, der er for store, og sko, der er for små. Der er bøger, der er for tykke, og sokker, der er for tynde.

Og så er der selvfølgelig også de gaver, som ikke bliver modtaget med glæde.

Det gælder for eksempel en hel del af de tvivlsomme gaver, der blev delt ud i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven kort før jul.

Det er gaver, hvor giveren - et flertal i Folketinget - i et åbenlyst forsøg på at kvæle den sidste rest af humanisme og medmenneskelighed i dansk udlændingepolitik, har strammet garnet.

Og blandt gaverne var beslutningen om at deportere udviste asylansøgere til en øde ø i Stege Bugt rimeligvis den, der både vakte den største opsigt og havde en iøjnefaldende stor negativ symbolværdi.

Kriminelle asylansøgere, der er dømt til udvisning, skal selvsagt ikke behandles som grever og baroner.

Men derfra og så til at isolere dem på en øde ø - og i øvrigt behandle dem som noget nær afskum og vilde dyr - er der dog også et stykke.

En sådan måde at behandle andre mennesker på er ikke vores land værdigt.

Og dét uanset, hvad de udviste asylansøgere måttet have bedrevet og fået deres straf for.

Deportationen af udviste asylansøgere til Lindholm i Stege Bugt er blot det seneste af alt for mange eksempler på en hjerteløs måde at bedrive udlændingepolitik på.

Man kniber stadig sig selv i armen i håb om, at en udlændinge- og integrationsminister, som i fuld offentlighed festligholder yderligere stramninger og fejrer dem med kage, blot er hovedpersonen i en ubehagelig drøm.

Det er også svært at tro, at der var et flertal i Folketinget, som syntes, det såkaldte maskeringsforbud var en god idé.

Og man bøjer hovedet i skam over en udlændingepolitik, der gør det muligt at sende flygtninge hjem til en usikker fremtid i nød og splitte familier af anden etnisk herkomst.

Det er en udlændingepolitik, der kalder på en større respekt for julens kristne budskab.

Og selv om det muligvis er spinkelt, er der trods alt stadig et håb om, at der efter et folketingsvalg vil være et flertal for barmhjertighed og næstekærlighed.

For såvel den retning, udlændingepolitikken har taget, som tonen i debatten om den er efterhånden ubærlig.

Det er en hjerteløs "gave", der forhåbentlig er byttemærke på.