Fyns Amts Avis mener: Der skal være plads til at tage chancer

Regionsrådsmedlem for Radikale Venstre Morten Brixtofte Petersen har fat i noget af det rigtige, når han foreslår, at det skal gøres gratis for ærøboere at tage færgen for at komme på arbejde udenøs. Hans forslag er en videretænkning af et forslag, Det Konservative Folkeparti tidligere har lanceret, og måske kan det medvirke til at stoppe faldet i befolkningstallet på Ærø.

Befolkningstallet er nemlig en af Ærøs og mange andre øers udfordringer. Det falder støt og roligt, og selv om Ærø trods alt ikke er en lille ø, så findes der også et tidspunkt og et antal beboere, hvor øen rammer en kritisk masse. Det er måske ikke nu, men det presser øens økonomi, når skattegrundlaget lige så stille skrumper i takt med antallet af beboere på øen bliver mindre, og andelen af ældre stiger.

Og det er langt fra, fordi det væmmelige ord ældrebyrde skal støves af. Det er snarere behovet for at prøve nye ideer af, der er i spil. I langt mindre målestok er det jo lykkedes Strynø at lokke familier til. Gennemsnitsalderen på øen er lavere end landsgennemsnittet, og det er den blandt andet, fordi der bor nogle mennesker på Strynø, som er villige til at prøve nye ideer af med det mål at gøre øen lidt mere interessant og attraktiv at bosætte sig på.

Det er det samme ærinde, Morten Brixtofte Petersen er ude i. Og måske er det en god idé, han har lagt frem, og det er helt sikkert værd at undersøge, om der er mulighed for at skabe det økonomiske rum til at gøre en sådan investering i øen mulig. Det kræver en villighed til at tage chancer, og det kan også tænkes, at det er ved at være pinedød nødvendigt at tage chancer, hvis nettofraflytningen skal standses.

Humlen er, at Morten Brixtofte Petersen har ladet tankerne flyve lidt højere, og han har tænkt en smule skævt samt tilladt sig at lægge noget risiko ind i forslaget.

Det er ikke sikkert, at det vil være en succes at gøre det gratis at lade pendlerne fra Ærø rejse gratis med færgen, men det er af afgørende betydning for øen, at blandt andre politikerne lader tankerne og ideerne vokse. De kan tids nok bliver skudt ned. Hvis visioner bliver underlagt et snærende forsigtighedsprincip, vil muligheden for, at en halv- eller helvild idé kan vise sig som værende bæredygtig, aldrig åbenbare sig.

Måske kan Morten Brixtofte Petersens idé vise sig at være alle pengene værd - måske falder den til jorden. Vigtigt er det dog, at der er plads til at lade den slags ideer vokse, blive finpudset og måske ligefrem prøvet af. Ellers mere end består risikoen for at en ø som Ærø ganske støt og sikkert bliver afviklet. Derfor er det også en fornøjelse at være iagttager til den primært positive modtagelse, hans forslag får fra flere sider i Ærøs kommunalbestyrelse. Det må således være et signal om, at en væsentlig del kommunalbestyrelsen også er indstillet på, at der skal reageres på det faldende befolkningstal, og at det kræver en villighed til at tage nogle chancer. Ikke hovedløse chancer, men dog chancer.