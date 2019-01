Fyns Amts Avis mener: Der er ikke noget valg

Der er ikke noget valg i 2019.

Det er der ikke for dem, der har politiske ambitioner. Og heller ikke for dem, der med et kryds på stemmesedlen kan opfylde dem.

Der skal ganske vist både være valg til Folketinget og Europaparlamentet.

Men noget reelt valg imellem at pleje et tydeligvis svækket demokrati eller blot lade det sygne hen er der i sagens natur ikke.

Dertil er der alt for mange symptomer, som tyder på, at demokratiet i Danmark ikke har det godt.

Langt de mest iøjnefaldende optræder endda både hos dem, der har magten, og dem, skal holde øje med måden, den bliver forvaltet på: Politikerne og pressen.

Og det er en påstand, der findes dokumentation for.

Politikere og journalister står således stadig opført i bunden af de lister, hvor borgerne med jævne mellemrum kan give udtryk for graden af tillid til udvalgte faggrupper.

Eller manglen på samme.

Og trods en tilsyneladende stålsat vilje til at finde løsninger på dette for demokratiet åbenlyst alvorlige problem, er det endnu ikke lykkedes for hverken politikerne eller pressen at rykke længere op på listen.

Der er tværtimod stadig god grund til at mistænke politikerne for at ville stække og lukke munden på medierne.

Danmark må således fortsat leve med en offentlighedslov, Folketinget burde skamme sig over at have vedtaget.

Loven begrænser åbenlyst offentlighedens muligheder for at få indsigt i centrale dele af forvaltningen.

Men heller ikke her fem år efter dens vedtagelse, er der et flertal i Folketinget, som har vist vilje til at vaske skampletten af.

Så meget desto mere bekymrende er det, at vagthunden samtidig synes at være plaget af paradentose.

Tænderne er løse.

Der er ikke tilstrækkeligt bid i mediernes angreb på hæren af spindoktorer og presserådgivere, som holder ministre og andre toppolitikere på behagelig afstand af kritiske spørgsmål.

Og alt for ofte lader pressens vagthunde sig spise af med spin og fodre med løfter om "solohistorier", politikerne vælger at lade lancerer i venligt stemte medier.

Derfor er der i virkeligheden ikke noget andet valg end at give demokratiet den pleje, det tydeligvis har behov for.

Og hvilken anledning til at gøre det nødvendige er vel bedre end de to valg, der venter i 2019?

Den 26. maj er der valg til Europaparlamentet, mens der senest den 17. juni skal afholdes valg til Folketinget.

Og skulle nogen finde på at bede mig om et godt råd, vil jeg i begge tilfælde anbefale at stemme på kandidater med et ægte demokratisk sindelag og en stålsat politisk vilje til at sikre langt større åbenhed i den offentlige forvaltning.