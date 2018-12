Fyns Amts Avis mener: Der er fup og fugt i fundamentet

Man kan som bekendt ikke plukke håret af en skaldet.

Og eftersom resultatet er givet på forhånd, kan det bedst betale sig slet ikke at give sig i kast med det umulige projekt.

Det samme gør sig åbenbart gældende for en knap en halv million danske skatteborgere.

Nogle af dem har så lidt på kontoen, at det offentlige nu opgiver at få penge ud af dem, mens andre skyldnere slipper, fordi der i årevis har været bøvl med Gældsstyrelsens datasystemer.

Spørgsmålet er imidlertid, om Gældsstyrelsen nu også gør klogt i helt at opgive de i alt 5,8 milliarder kroner, samfundets fælleskasse har til gode.

Der skal for eksempel nok være en hel del blandt Danmarks resterende godt fire millioner skatteydere, som undrer sig.

For hvorfor er det lige, borgere, der samvittighedsfuldt svarer enhver og det offentlige sit, skal betale regningerne for dem, der ikke magter at åbne rudekuverterne eller blot lader dem ligge?

Og hvad bliver det næste? At skattemyndighederne opgiver at slå ned på sort arbejde, fordi det bedst kan betale sig at lade være?

Og så er de kontante ekstraomkostninger, der løber på de samvittighedsfulde borgeres skatteregning, endda ikke de største.

De er nærmere for intet at regne mod det tab, borgernes tillid til skattemyndighederne lider.

Tilliden har efter alt for mange fup- og svindelsager - og Skats magtesløse håndtering af dem - lidt alvorlig skade.

Og den er efter Gældsstyrelsens seneste erkendelse af, at opkrævningen af de 5,8 milliarder kroner har sejlet i årevis og nu er stødt på grund, om muligt endnu ringere.

Samtidig er der er nu fri adgang til at spekulere i Gældsstyrelsens begrænsede evne og vilje til at drive penge ind.

For hvorfor betale medielicens, DSB's kontrolafgifter, biblioteksbøder og andre offentlige gebyrer, når man bare kan lade være?

Sådan tænker gode skatteborgere naturligvis ikke.

Men der er også grænser for, hvor stor en pris gode skatteborgere skal betale for dem, der ikke er det.

Og den er forlængst nået.

Det samme bør gøre sig gældende for vælgernes tålmodighed med Folketinget.

Der er endnu ingen nuværende eller tidligere minister, som har taget eller er blevet pålagt et ansvar for skandalerne i Skat.

En sørgelig kendsgerning, der er mindst lige så ødelæggende for tilliden til skattevæsenet, som de tilbagevendende skandalesager er.

Folketinget har ganske vist nedsat en kommission, som skal rede de mange tråde ud.

Men der går fire, fem eller flere år, før den er færdig med arbejdet.

Og indtil da må skatteborgerne tilsyneladende blot affinde sig med både fup og fugt i velfærdssamfundets økonomiske fundament.