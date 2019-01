Fyns Amts Avis mener: Den svære 2'er i Stenstrup

Det skulle være svært at følge en succes op med en lige så succesfuld 2'er. I hvert fald i filmbranchen.

Nu skal vi så forsøge at gentage det, vi altså selv tillader os at kalde en succes, da vi i oktober flyttede svendborgredaktionen til Hesselager i en uge.

Fra mandag rykker vi ind på 1. sal hos Benefit i Stenstrup, hvor vi får base hele ugen, og avisen håber, at vi kommer i kontakt med så mange som overhovedet muligt fra lokalområdet. I Hesselager mener vi, at udflytningen lykkedes, fordi vi i løbet af ugen fik mange tip og idéer til historier, som vi i noget tid på avisen har frygtet, at vi ikke fik fra nogle dele af vores dækningsområde. Og det er simpelt sagt det, hele operationen med at flytte en lokalredaktionen ud går ud på: At sikre at vores nyhedsnet dækker så meget som muligt så godt som muligt.

Det er en alvorlig sag for både fiskere og journalister, hvis der er store huller i nettet. Så nu rykker vi igen ud af Svendborg og håber, at I vil give en hånd med at lappe det. For det er en fælles opgave at have en god og direkte dialog. Vi stiller os til rådighed i Stenstrup, for vi tror, at det personlige møde betyder noget - og alle er i øvrigt altid velkomne, når vi er på hjemmebane i Svendborg. Men det er afgørende, at I tager imod vores fremstrakte øre og hvisker, fortæller eller råber, hvad I mener, vi skal vide.

Fyns Amts Avis er ikke til for sin egen, medarbejderne eller aktionærernes skyld. Vi er til for at lave lokale nyheder, og derfor har vi brug for jer, uanset hvor I bor i Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner. Vi kan ikke være alle steder, og uanset hvor umage vi gør os, og hvor mange timer vi arbejder i døgnet, vil vi stadig misse nyheder og begivenheder, hvis ikke det er for jeres alle sammens hjælp og engagement i avisen.

I Hesselager nød vi godt af idrætsforeningens åbne arme og i Stenstrup er det fitnesscentret Benefit, som er mere end almindeligt gæstfrit. Men i løbet af ugen kan du også møde os til en uforpligtende snak andre steder. Mandag klokken 14 er vi i Dagligbrugsen, tirsdag klokken 16 i hallen og onsdag klokken 13 på biblioteket, og vi håber, at føje endnu flere steder til listen. Og har I idéer til historier, mennesker, eller gode steder, vi bør besøge, så hiv fat i redaktionen.

Indtil da: Vi ses i Stenstrup.