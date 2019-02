Fyns Amts Avis mener: Den flotte gestus når sorgen rammer

De fleste af os kender det formentlig godt.

Den der distance, vi lægger til folk, som af den eller anden grund er i sorg. Det være sig dødsfald, skilsmisser, sygdom eller fyringer.

Det er som om, at deres intimsfære bliver meget større i det sekund, sorgen rammer.

Stigmatiseret kan de gå rundt med rødsprængte øjne og et glastyndt fernis, som hele tiden er ved at splintres. Ofte tappert kæmpende for at bevare et indtryk af normalitet.

For vi er jo danskere, og det der med at give sig i sine følelsers vold er jo noget, som mere skabagtige folkeslag praktiserer med deres mange følelser uden på tøjet og himmelvendte øjne.

Vi skal med vold og magt holde facaden, om ikke andet så bare for at holde den, og det har den konsekvens, at det er svært at trøste og medføle. For hvis man skal trøstes, så er der jo noget galt, og det må der ikke være.

Har man været ramt af sorg, så ved man godt, at det er noget fis. Opmærksomheden betyder noget. Det lille klem ved arbejdsdagens begyndelse, opkaldet, facebookhilsnen eller sågar sms'en.

Det behøver ikke være det store og indbefatte en så enorm blomsterbuket, at vaserne derhjemme ikke rækker.

Det vidste eleverne i 9.C på Tåsingeskolen på Tåsinge.

Da de i fredags fandt ud af, at en af deres lærere var blandt de 25 lærere, som Svendborg Kommune fyrede, gjorde de noget i stedet for at lade være med at gøre noget. De samlede ind og sendte deres klassekammerater Andreas Kjær Panduro, Lukas Tapping, Lauritz Clausen, Mikkel Tofthøj og Bertram Bælum Christensen ned til købmanden for at købe blomster, som de kunne give deres lærer.

Det var en flot gestus.

Den ændrer selvfølgelig ikke det store ved lærerens situation. Fyringen står ved magt, og der skal bygges et nyt arbejdsliv op. Ligesom der skal for hendes 24 kolleger.

Men det har forhåbentligt gjort dagen bare lidt nemmere at komme igennem.

Vi får nærmest konstant at vide, at det er vigtigt, at vi fejrer vores succeser med hinanden. At det er med til at opbygge fællesskab og en tro på fremtiden i en kaotisk verden, hvor pessimismen så nemt får overtaget. Det er givet rigtigt.

Måske vi også skulle blive bedre til at sørgeliggøre tragedierne. De større og de mindre.

Tak til 9.C på Tåsingeskolen for at minde om det. Verden kan være både ond og mørk, men der er stadig lys.