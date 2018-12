Forleden kom jeg til at sidde at læse lidt i Danmarks Riges Grundlov, som jo er den forfatning, der ligger til grund for, hvordan vi forvalter vores land.

Ved første øjekast handler den mest om at sikre den dengang enevældige kongens rettigheder. Man skal langt ned i teksten for at finde de ting, der er vigtige for et moderne demokratisk land som det danske.

For eksempel skal vi helt frem til paragraf 82 for at finde noget, der handler om det kommunale selvstyre. Grundlovens tekst generelt er temmelig uklar og åben for fortolkning, og det gælder da også paragraf 82:

"Kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender ordnes ved lov", står der - og det er alt om det kommunale selvstyre. Det må dog tolkes, som om kommunerne har en grundlovssikret ret til at styre deres egne anliggender.

Alligevel har vi i avisen haft en lang række historier i den seneste tid, hvor kommunerne får trukket store og væsentlige økonomiske konsekvenser ned over sig, uden der ligger nogle klare politiske beslutninger bag.

For eksempel kunne Fyens Stiftstidendes samfundsredaktion for nylig afdække, at samtlige fynske kommuner de seneste ti år har skåret drastisk i udgifterne på ældre over 65 år.

Det betyder, at man her på Langeland i gennemsnit bruger 5368 kroner mindre på alle borgere over 65, end man gjorde for ti år siden. Det er et fald på 11 procent. I Svendborg, på Ærø og Faaborg-Midtfyn bruger kommunerne godt 22 procent mindre.

Man kan spørge sig selv om, hvem der mon har besluttet, at der skal skæres så drastisk og betydeligt i ældreplejen i samtlige kommuner? Så vidt jeg ved, er der vist ingen politikere, der går ind for, at der overhovedet skal skæres i ældreplejen.

Sandheden er nok, at kommunerne år efter år får trukket besparelser ned over hovedet, fordi indviklede beregningsmodeller ændres en smule og efterlader de kommunale politikere med den sure opgave, det er at finde pengene, hvor de nu kan.

Et eksempel er det såkaldte beskæftigelsestilskud, som har kostet Odense Kommune 450 millioner siden 2010 - penge de så må finde på blandt andet ældreplejen.

Det er ovenikøbet sådan, at selvsamme politikere - og alle andre - ikke fatter en bjælde af de komplekse systemer.

"Det er da et demokratisk problem, når noget er skruet så uigennemskueligt sammen. Hvem kan så afgøre, hvad der er ret og rimeligt", sagde rådmand Brian Dybbro til avisen dengang.

Man kan i bedst fald håbe, at der sidder nogle enkelte embedsmænd i Økonomi- og Indenrigsministeriet, som rent faktisk har et overblik. Man kunne også frygte, at ingen har et overblik.

I begge tilfælde er det en situation, hvor det kommunale selvstyre og demokratiet er sat ud af spillet.

Måske var det på tide at få afprøvet Grundlovens paragraf 82 af hensyn til de kommunale politikere, vi har valgt til at styre vores kommuner.