Fyns Amts Avis mener: De gode intentioner, der forsvandt

Kort før jul besluttede VUC Fyn at lukke afdelingen i Rudkøbing fra 1. august. Dermed forsvandt den sidste mulighed for, at tage en boglig uddannelse ud over 10. klasse på Langeland - i hvert fald midlertidigt. Begrundelsen var, at den nye FGU-uddannelse vil tage mange af eleverne, der i dag går på VUC, og at det derfor ikke hang sammen at have en afdeling på Langeland.

Ambitionen i den nye reform er ellers sympatisk, god og ambitiøs. Den Forberedende Grunduddannelse skal fange de omkring 50.000 unge, som hverken er i job eller under uddannelse, og i 2030 skal 90 procent af de unge under 25 have gennemført en ungdomsuddannelse, og gruppen af unge uden job eller uddannelse skal halveres. Samtlige partier i Folketinget er med i aftalen.

Et gennemgående tema er, at uddannelsespladserne skal være der, hvor de unge er. Der er nemlig tale om en gruppe, der ikke sidder to timer i bussen hver dag for at tage en uddannelse, og derfor lægges der vægt på uddannelsen er til stede lokalt.

Det er klart at den nye Forberedende Grunduddannelse vil tage elever fra VUC, da gruppen under 25 år ofte vil være i gang med en HF eller 9. og 10. klasse på VUC. Derfor er der også sat 60 millioner af i forliget til at hjælpe VUC-afdelinger i en overgangsperiode, så eleverne ikke blev påvirket af reformen.

Så lang så godt. Men det første, der sker i praksis, er, at VUC Fyn lukker afdelingen på Langeland. Skoleledelsen havde forgæves forsøgt at få at vide, hvordan man kunne søge de 60 millioner kroner, og med den forventede elevafgang til FGU og den øvrige besparelse i det såkaldte omprioriteringsbidrag mente de ikke, det var økonomisk muligt at køre videre på Langeland.

Forklaringen fra Undervisningsministeriet lyder, at man ikke kan opretholde afdelinger, der ikke er bæredygtige. De 60 millioner kroner, som man i øvrigt først kan søge fra april, var ikke afsat til at redde økonomiske dødssejlere i udkanten.

Det er stik imod ånden og alle intentionerne i den aftale folketingspolitikerne lavede i efteråret 2017.

Men det ændrer ikke ved, at der sker det stik modsatte i praksis.

Alle uddannelsesinstitutioner er nemlig underlagt det samme økonomiske system, hvor skolerne får det samme tilskud, uanset hvor i landet de ligger, og så er en lille skole med 40 elever på Langeland ikke bæredygtig. Eller med andre ord, er det ikke noget, man vil betale for.

VUC på Langeland havde netop fat i den gruppe unge som politikerne gerne vil løfte, men et stormøde torsdag aften gav ikke noget håb, om at beslutningen kan ændres.

Langeland kan så håbe på, at der kommer en afdeling af den nye Forberedende Grunduddannelse på øen, og man må håbe, at de der vil fortsætte på VUC efter 1. august vil tage bussen ind til Svendborg.

Men hele forløbet viser, at hvis man gerne vil løfte den gruppe af unge, der ikke er i uddannelse eller job, er det tilsyneladende ikke nok, at alle partier har gode intentioner. Den økonomiske regnearkstænkning, der ligger over hele uddannelsessystemet, arbejder imod, og så må man gøre op med den.