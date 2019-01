Fyns Amts Avis mener: DF betaler dyre lærepenge

Dorthe Ullemose (DF) traf en god beslutning, da hun i samråd med Ove Engstrøm valgte at bytte stol med ham i Svendborg Kraftvarme. Siden 1. januar er hun næstformand, og han er nu formand. Det er godt for Svendborg Kraftvarme og formentlig også for Dorthe Ullemose selv. Hun erkender nemlig, at formandsposten var for arbejdstung, og at hun ikke kunne få det til at hænge sammen med opgaverne som byråds- og ikke mindst folketingspolitiker.

Som politiker mangler hun formentlig ikke noget at se til. Især fordi hun frem til folketingsvalget sidder på et dobbeltmandat.

Omvendt understreger beslutningen og erkendelsen blot endnu en gang, at Dorthe Ullemose helt entydigt har forsøgt at gabe over for meget - også selv om formandsposten i Svendborg Kraftvarme har vist sig at blive lidt mere arbejdstung end det så ud til, da hun fik posten.

Da kommunalvalget var overstået i november 2017 og de politiske poster samt de andre poster, der skal besættes fra politisk side, skulle fordeles, gav Dorthe Ullemose indtryk af at være noget besidderisk, og fordi hun blev partiets store stemmesluger, satte hun sit eget navn på en ganske stor andel af de politiske poster. Tre ud af partiets syv udvalgsposter ville hun have ud over opgaven som gruppeformand. Det blev dog kun til to. Dertil kom formandsposten i Svendborg Kraftvarme, og netop denne post antændte en dynamitladning midt i DF's byrådsgruppe. Dorthe Ullemose vandt kampen om bestyrelsesposten, men mistede resten af byrådsgruppen i kampens hede.

Og nu har hun altså frasagt sig posten.

Det er dyre lærepenge, både Dorthe Ullemose og DF har betalt det seneste års tid. Nu er det ikke sikkert, at DF-gruppen kunne have holdt sammen, selv om hun havde givet sig og ladet Jens Munk sætte sig i kraftvarmens formandsstol, men det kunne være, at det var lykkedes at holde på netop Jens Munk.

Ullemose har ikke helt gjort som konen med æggene - hun har trods alt frivilligt afgivet formandsposten. Men hun er gået fra at se sig selv som en nøgleperson i svendborgensisk politik med en gruppeformandskabet hos DF som sikker kort og potentiale til minimum en formandspost for et udvalg og måske ligefrem en viceborgmesterpost til at blive kørt ud på et politisk sidespor under konstitueringsforhandlingerne. Hun dropper desuden Folketinget og nu også formandskabet for Svendborg Kraftvarme.

Der er ingen tvivl om, at ambitionerne har været store, og Dorthe Ullemose har placeret meget på et bræt. Hun har satset og tabt rigtig meget indflydelse. Hun har ikke tabt sig selv som politiker - det er stadig klokkenrene DF-værdier, hun står for - men den vind hun havde i ryggen, da hun blev valgt til Folketinget 18. juni 2015 er forsvundet, altimens hun forsøgte at skrabe flere poster og opgaver til sig, end hun har kunnet overkomme.

Nu er hun så ved at bevæge sig tilbage til en base, hvor hun nøjes med at være menigt byrådsmedlem og ikke så meget mere. Det er fornuftigt af hende, men det er dyre lærepenge, hun og partiet har skullet betale, fordi hun blev revet med.