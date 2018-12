Fyns Amts Avis mener: Blind tro og ideologisk korstog

Transportministeren har en plan.

Den skal få trafikken på de danske veje til at glide, før den bryder helt sammen.

For der er flere biler og mere trafik på vejene end nogensinde før.

Og det koster både borgere og virksomheder masser af unødig tid og mange penge enten at skulle snegle sig af sted eller holde helt stille i køer på motorvejene.

Alene på motorvejene er trafikken ifølge Vejdirektoratet på bare fem år steget med op mod 27 procent.

Og der findes hverken prognoser eller trafikforskere, der kan se nogen ende på trængslerne.

Snarere tværtimod. Det bliver tilsyneladende kun værre.

Det er, som transportminister Ole Birk Olesen (LA) forleden betroede TV2, et stort problem.

Og det er også derfor, en indsats mod trængslen på vejene ifølge transportministeren står "så højt, som det overhovedet kan" på regeringens prioriteringsliste.

Transportministerens foreløbige plan forekommer dog ikke at være ret gennemtænkt eller særlig visionær.

Den bygger på en fiks idé om bilen som det eneste fremtidssikre transportmiddel.

Og på flere, større og bredere veje som den stort set eneste måde at komme trængslen i trafikken til livs på.

Det er en plan, entreprenører og automobilforhandlere sikkert kan se en lys fremtid i.

Men noget effektivt middel mod den konstant stigende trafik og trængsel på vejene er den ikke.

Det er svært at spå om fremtiden.

Og det gælder naturligvis også i trafikken.

Det eneste, trafikforskerne imidlertid med sikkerhed ved om flere og større veje, er, at de blot skaber endnu mere trafik og trængsel.

En ensidig satsning på flere og større veje vil med andre ord være som at tisse i bukserne.

Det letter og luner et øjeblik. Men det egentlige problem løser det ikke.

De mange, som i dag spilder millioner af timer og kroner på forsinkelser i trafikken, har fortjent bedre end nogle større veje at holde i kø på.

Og en fremtidsikker trafikpolitik er da heller ikke et enten privatbilisme eller kollektiv trafik.

Det er et både og.

Men attraktiv bliver den kollektive trafik først, når den er til at stole på og billigere at benytte end bilen.

Og så er det ærlig talt bekymrende, at transportministeren - eller for den sags skyld et flertal i Folketinget - tilsyneladende ikke har viljen til at tænke så langt.

Det kan ikke føre til noget godt at lade trafikpolitikken styre af en blind tro på privatbilismen og et ideologisk korstog mod den kollektive trafik.

Der skal af hensyn til både skatteborgerne og klimaet tænkes større tanker.

Og der skal nødvendigvis investeres i større visioner end blot at bygge flere og større veje, hvis ikke trafikken skal gå helt i stå.