Det er tankevækkende, at Baggårdteatret i Svendborg henter langt den største del af dets publikum uden for kommunegrænsen.

Men sådan er det.

Hvis man alene ser på antallet af forestillinger og publikummer, spiller det lokale egnsteater med hovedkvarter i Rottefælden bedst på udebane.

Og dét vel at mærke i nogen grad tvunget af uheldige omstændigheder.

Som for eksempel at Baggårdteatret ligger gemt godt af vejen derude i skoven på Caroline Amalievej.

Og at Baggårdteatret fire måneder om året i øvrigt slet ikke har noget lokalt teater at spille teater i.

Den efterhånden 55 år lange historie om Baggårdteatret er en succeshistorie.

Det har vokset sig fra at være et rendyrket amatørteater til en status som et velanskrevet egnsteater.

Teatret har hentet talrige teaterpriser, mange gode anmeldelser og hyppig omtale på de landsdækkende mediers kultursider hjem til Svendborg.

Og som kulturvirksomhed at betragte er Baggårdteatret vel sagtens også mere velfungerende end nogensinde.

Som omtalt i Fyns Amts Avis kom Baggårdteatret ud af de seneste regnskabsår med et imponerende plus på bundlinjen.

Det er således ikke kun på scenen, der er fuld valuta for de rundt regnet fem millioner kroner, Svendborg Kommune yder i driftstilskud.

Det er der tydeligvis også, når det gælder Baggårdteatrets evne til at holde hus med de skattekroner, der udgør godt og vel halvdelen af dets eksistensgrundlag.

Og, som teaterdirektør Jakob Bjerregaard Engmann forklarer, så er et solidt økonomisk fundament en forudsætning for den kunstneriske udvikling, som har bragt Baggårdteatret i top blandt landets egnsteatre.

Set i dét lys er det kontraproduktivt, at Baggårdteatret fortsat må spille på en hjemmebane, der ikke er et tophold i egnsteatrenes superliga værdig.

Der er bestemt intet at udsætte på de traditionsrige og succesfulde sommerrevyer i Rottefælden.

Men det er selvsagt problematisk, at Baggårdteatret fire af årets måneder ikke har noget eget teater at opføre forestillinger i.

Og ikke mindre problematisk, at der i de resterende otte måneder ikke er tidssvarende teaterfaciliteter til rådighed.

Der er, som det fremgår af ledelsens beretning til Baggårdteatrets årsregnskab, "akut brug for mere plads".

Teaterdirektør Jakob Bjerregaard Engmann præsenterede for snart to år siden en vision om et mere bynært teaterhus i Svendborg.

Den blev mødt med forståelse og velvilje, men også hurtigt sat på lokalpolitisk køl.

Den fortsatte succes taget i betragtning, er det imidlertid på tide at tø den op igen.

Baggårdteatret har forlængst har gjort sig fortjent til nye, seriøse drøftelser af mulighederne for at give Sydfyns kulturelle fyrtårn et tidssvarende spillerum.