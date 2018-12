En svale gør ingen sommer lyder et gammelt ordsprog, og blot fordi lærer på Brahesmindes Skoles Horneafdeling Klaus Thormann har valgt at tage sig gode tøj og gå i protest mod de seneste fem års forandringer af folkeskolen, er det ikke ensbetydende med, at alt er galt med den måde, folkeskolen er skruet sammen på.

Men for blive i metaforikken om svalen og sommeren, så kan synet af den enkelte svale være en angivelse af, at det måske ikke varer så længe, inden sommeren kommer. Og springer vi tilbage til Klaus Thormann, så kan den tydelige protest, han har valgt at fremkomme med, være et signal om, at det er nødvendigt at se nærmere på struktur, krav og forventninger til Folkeskolen. Han sagde nemlig ikke bare op. Han lod opsigelsen følge af en begrundelsen. Nemlig den, at hele inklusionkonceptet fejler, at der dikteres alt for meget oppefra og ned i Faaborg-Midtfyn Kommunes skolevæsen, at der ikke lyttes til ham som erfaren lærer, og at råderummet til agere som lærer er for blevet alt for lille.

Det er alvorlige anklager mod ledelsen skolevæsenet i Faaborg-Midtfyn Kommune, og det er ligeledes en skarpsleben kritik af skole- og lærertidsreformen. Derfor er det relevant for flere end blot koncernchef Michael Gravesen at tage et kig på kritikken.

Fællestillidsrepræsentant Vivian Edelborg peger helt rigtigt på, at selve det at skulle inkludere flere elever med lidt ekstraordinære udfordringer i klasserne blot er et vilkår, men hun sætter også fingeren på et meget ømt punkt. Nemlig det, at ressourcerne ikke matcher opgaven, og det leder videre mod den åbenlyse konklusion: At inklusionkonceptet også er en spareøvelse. Og ikke en af den slags spareøvelser, hvor produktet ikke forringes. Og skolerne står ganske enkelt i en situation, hvor ressourcerne ikke altid rækker, hvilket placerer lærerne i en situation, hvor de selv kan se, at uanset hvordan de end forsøger at få enderne til at mødes, så er missionen umulig at udføre. Sådan er det naturligvis ikke hele tiden, men som både fællestillidsrepræsentanten og Klaus Thormann påpeger, så er det for ofte, det sker.

Det er væsentligt, at det bliver sagt højt, at alt ikke er fryd og gammen i en tid, hvor Kommunernes Landsforening og Dansk Lærerforening taler om "en ny start" efter det meget konfliktfyldte forløb op til og efter skole- og arbejdstidsreformen i 2013. Ikke fordi en ny konflikt er ønskelig, men fordi fortidens spøgelser ikke bare skal pakkes ned i en kasse og stilles langt væk på et gammelt lagerrum. De problemer Klaus Thormann nævner skal indgå i den nye start. Hvis det ikke sker, kan fundamentet for dette nye og langt mere dialogbaserede samarbejde hurtigt smuldre, og så er skolebørn og -lærere sådan set lige vidt.

Og så kan det godt være, at det socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlem Kim Aas Christensen gerne havde set, at Klaus Thormann var blevet og havde kæmpet videre. Det lyder bare en kende komisk. Klaus Thormann blev jo og kæmpede i fem år efter de to reformer blev gennemtrumfet.