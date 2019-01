En samlet spareplan på i alt 100 millioner kroner vil naturligvis gøre ondt, og der skal samles et meget omfattende antal store og små pengebække, for at enderne kan mødes. Men det er det, Svendborg Kommunes politikere er i gang med at udmønte. Og så kan et beløb på 36.000 kroner til livreddere i Christiansminde synes uendelig småt og ubetydeligt.

Det er det også, og det virker næsten håbløst, hvis de politiske udvalg sidder med lommeregnerne fremme for at lægge så små tal sammen for at nå i mål, men som Socialdemokratiets Flemming Madsen udtaler, så er det af bitter nød, at de i hans udvalg, Teknik- og Erhvervsudvalget, sidder og finkæmmer budgettet for den slags besparelser.

En dårlig investering i turismen vil være en meget passende beskrivelse af spareforslaget, hvilket også kan sættes ind i økonomisk kontekst for politikerne. Mere alvorligt er det, at der jo er menneskeliv på spil, når det handler om livreddere. To gange i løbet af de seneste par år er mennesker omkommet ud for stranden ved Christiansminde, fordi strømforholdene er lumske og farlige, og alene i fjor ydede livredderne førstehjælp til alt fra snitsår til bistik, forstuvninger, møde med brandmænd og dehydreringer. Dertil kommer mere end 1300 andre gange, hvor livredderne har hjulpet til med rådgivning og præventive indsatser.

Vi kan kun gisne om, hvad konsekvenserne ville have været, hvis ikke livredderne havde været til stede i fjor, men 36.000 kroner synes at være en meget lav pris for sikkerheden disse mennesker giver os i løbet af ni uger hen over sommeren. Livredderne gør en stor forskel i ugerne, hvor stranden er pakket som fluepapir, hvilket den må siges at have været hen over en sommer, som den vi havde i fjor.

Det er nemt bare at læne sig tilbage i en stol og konstatere, at politikerne må stramme op og finde de - i kommunal sammenhæng - småpenge. Finder de pengene er der andre områder, der må bløde. Sparekravet er ufravigeligt, når man kigger på Svendborg Kommunes økonomi.

Alligevel ligner dette spareforslag et dårligt et af slagsen. De 36.000 kroner er godt givet ud både for turismeerhvervene, men i særdeleshed for sikkerheden blandt strandgæsterne. Uanset hvor belærende vi end kan vælge at løfte pegefingeren over de mennesker, som på en hed sommerdag trækker i badetøjet, så vil der altid være nogen, som helt uforvarende kommer galt afsted, og her skaber det både tryghed og sikkerhed, når der sidder nogle kompetente og dygtige mennesker oppe i tårnet på stranden og holder øje med os.